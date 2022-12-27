В Магнитогорске на переходе, где погиб школьник, установят светофор

Жители Новосеверного неоднократно обращались с просьбой об установке светофора Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Новосеверном поселке Магнитогорска Челябинской области, где на нерегулируемом и неосвещенном пешеходном переходе 27 декабря под колесами автомобиля погиб школьник, установят светофор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

«Администрация и ГИБДД приняли решение об установке светофорного объекта с кнопкой вызова на данном пешеходном переходе. Мы искренне соболезнуем родным погибшего мальчика», — сообщили в ГИБДД.

Трагедия в поселке Новосеверный произошла произошла 27 декабря. Как уже писало URA.RU, утром на улице Локомотивной водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девятилетний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. Как сообщают жители Новосеверного, они неоднократно обращались с просьбой об установке светофора в администрацию и ГИБДД.