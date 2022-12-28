В Челябинске изъяли контрафактного алкоголя на 1,5 млн рублей

29 декабря 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Мужчина распространял контрафакт в мелких партиях, сообщили в МВД Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске будут судить продавца контрафактного алкоголя. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, у мужчины изъяли товара на сумму свыше 1,5 млн рублей. «При задержании изъято более пяти тысяч единиц немаркированных бутылок водки и коньяка на сумму более 1,5 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что мужчина сбывал продукцию через знакомых в мелких партиях. Весь товар хранился в арендованном его супругой помещении. В начале декабря челябинские полицейские ликвидировали алкогольный мини-завод. С незаконного предприятия изъяли свыше трех тысяч литров спиртосодержащей жидкостью.

В Челябинске будут судить продавца контрафактного алкоголя. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, у мужчины изъяли товара на сумму свыше 1,5 млн рублей. «При задержании изъято более пяти тысяч единиц немаркированных бутылок водки и коньяка на сумму более 1,5 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что мужчина сбывал продукцию через знакомых в мелких партиях. Весь товар хранился в арендованном его супругой помещении. В начале декабря челябинские полицейские ликвидировали алкогольный мини-завод. С незаконного предприятия изъяли свыше трех тысяч литров спиртосодержащей жидкостью.