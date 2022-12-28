28 декабря 2022

В Челябинске изъяли контрафактного алкоголя на 1,5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
Мужчина распространял контрафакт в мелких партиях, сообщили в МВД

В Челябинске будут судить продавца контрафактного алкоголя. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, у мужчины изъяли товара на сумму свыше 1,5 млн рублей.

«При задержании изъято более пяти тысяч единиц немаркированных бутылок водки и коньяка на сумму более 1,5 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что мужчина сбывал продукцию через знакомых в мелких партиях. Весь товар хранился в арендованном его супругой помещении.

В начале декабря челябинские полицейские ликвидировали алкогольный мини-завод. С незаконного предприятия изъяли свыше трех тысяч литров спиртосодержащей жидкостью.

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В Челябинске будут судить продавца контрафактного алкоголя. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, у мужчины изъяли товара на сумму свыше 1,5 млн рублей. «При задержании изъято более пяти тысяч единиц немаркированных бутылок водки и коньяка на сумму более 1,5 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что мужчина сбывал продукцию через знакомых в мелких партиях. Весь товар хранился в арендованном его супругой помещении. В начале декабря челябинские полицейские ликвидировали алкогольный мини-завод. С незаконного предприятия изъяли свыше трех тысяч литров спиртосодержащей жидкостью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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