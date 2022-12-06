Полицейские изъяли тысяч литров контрафактного алкоголя Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске сотрудниками полиции ликвидирован незаконный алкогольный мини-завод. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, троих организаторов задержали в момент перевозки продукции.

«Стражами порядка изъято 556 пятилитровых бутылок со спиртосодержащей жидкостью, 1784 полулитровых бутылки, 52 бутылки с коньячной продукцией, а также 350 пустых бутылок. В этом же подпольном мини-заводе обнаружено устройство для розлива спиртосодержащей жидкости, пластиковые емкости на 500 и 200 литров, фильтры и насосы для розлива, пробки, канистры со спиртосодержащей жидкостью», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве отметили, что в адрес подпольных производителей возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 171.1 УК РФ. Максимальная санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до трех лет. В настоящий момент двое из подпольников находятся в изоляторе временного содержания, третий находится под подпиской о невыезде.

Летом в промзоне в Копейске полицейские накрыли цех, на котором разливали контрафактный алкоголь и сбывали его на местном рынке. Хозяин цеха за все годы незаконной деятельности получил более 3,2 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области