В Челябинске ликвидировали незаконный алкогольный мини-завод. Фото, видео

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Полицейские изъяли тысяч литров контрафактного алкоголя Фото:

В Челябинске сотрудниками полиции ликвидирован незаконный алкогольный мини-завод. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, троих организаторов задержали в момент перевозки продукции.

«Стражами порядка изъято 556 пятилитровых бутылок со спиртосодержащей жидкостью, 1784 полулитровых бутылки, 52 бутылки с коньячной продукцией, а также 350 пустых бутылок. В этом же подпольном мини-заводе обнаружено устройство для розлива спиртосодержащей жидкости, пластиковые емкости на 500 и 200 литров, фильтры и насосы для розлива, пробки, канистры со спиртосодержащей жидкостью», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве отметили, что в адрес подпольных производителей возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 171.1 УК РФ. Максимальная санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до трех лет. В настоящий момент двое из подпольников находятся в изоляторе временного содержания, третий находится под подпиской о невыезде.

Летом в промзоне в Копейске полицейские накрыли цех, на котором разливали контрафактный алкоголь и сбывали его на местном рынке. Хозяин цеха за все годы незаконной деятельности получил более 3,2 млн рублей.

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Фото:
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В Челябинске сотрудниками полиции ликвидирован незаконный алкогольный мини-завод. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, троих организаторов задержали в момент перевозки продукции. «Стражами порядка изъято 556 пятилитровых бутылок со спиртосодержащей жидкостью, 1784 полулитровых бутылки, 52 бутылки с коньячной продукцией, а также 350 пустых бутылок. В этом же подпольном мини-заводе обнаружено устройство для розлива спиртосодержащей жидкости, пластиковые емкости на 500 и 200 литров, фильтры и насосы для розлива, пробки, канистры со спиртосодержащей жидкостью», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве отметили, что в адрес подпольных производителей возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 171.1 УК РФ. Максимальная санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до трех лет. В настоящий момент двое из подпольников находятся в изоляторе временного содержания, третий находится под подпиской о невыезде. Летом в промзоне в Копейске полицейские накрыли цех, на котором разливали контрафактный алкоголь и сбывали его на местном рынке. Хозяин цеха за все годы незаконной деятельности получил более 3,2 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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