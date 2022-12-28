Мэры из ХМАО исполнили новогодние желания детей

29 декабря 2022 в 23:18 Размер текста - 17 +

Мэры вручили новогодние подарки детям Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава Югорска (ХМАО) Алексей Харлов, мэр Когалыма Николай Пальчиков и глава Советского района Евгений Буренков вручили новогодние подарки детям. Информация опубликована в telegram-каналах мэров и администраций. «Череда новогодних „чудес“ продолжается. Глава города Алексей Харлов подарил маленькому Игорю ноутбук и Аленочке „умную“ колонку, начальник управления образования Наталья Бобровская вручила от системы образования Василисе планшет», — сообщается в официальном канале мэрии Югорска. Подарки вручены в рамках благотворительного проекта «Елка заботы». Также руководители городских предприятий поздравили с Новым годом семьи мобилизованных. Мэр Когалыма встретился с детьми в Музейно-выставочном центре. «Исполнил желание юных когалымчан. Мальчишки Алексей и Владислав мечтали посетить всей семьей аквапарк в ТРЦ „Галактика“, а желанием пятилетнего Кирилла стал конструктор „Лего“. С большим удовольствием вручил ребятам сладкие подарки и исполнил их заветные желания», — написал Пальчиков в своем telegram-канале. Глава Советского района посетил многодетную семью, в которой воспитывается девять приемных детей. «В преддверии самого доброго и волшебного праздника несколько лет подряд посещаю семью Макаренко в поселке Коммунистический. Так как детей много, попросил помочь с вручением подарков своего коллегу-однопартийца Елену Рудометову», — написал Буренков. Ранее сообщалось, что губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила новогодний подарок Амелии Хомченко. Глава округа посетила девочку в рамках поездки в Сургут. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Югорска (ХМАО) Алексей Харлов, мэр Когалыма Николай Пальчиков и глава Советского района Евгений Буренков вручили новогодние подарки детям. Информация опубликована в telegram-каналах мэров и администраций. «Череда новогодних „чудес“ продолжается. Глава города Алексей Харлов подарил маленькому Игорю ноутбук и Аленочке „умную“ колонку, начальник управления образования Наталья Бобровская вручила от системы образования Василисе планшет», — сообщается в официальном канале мэрии Югорска. Подарки вручены в рамках благотворительного проекта «Елка заботы». Также руководители городских предприятий поздравили с Новым годом семьи мобилизованных. Мэр Когалыма встретился с детьми в Музейно-выставочном центре. «Исполнил желание юных когалымчан. Мальчишки Алексей и Владислав мечтали посетить всей семьей аквапарк в ТРЦ „Галактика“, а желанием пятилетнего Кирилла стал конструктор „Лего“. С большим удовольствием вручил ребятам сладкие подарки и исполнил их заветные желания», — написал Пальчиков в своем telegram-канале. Глава Советского района посетил многодетную семью, в которой воспитывается девять приемных детей. «В преддверии самого доброго и волшебного праздника несколько лет подряд посещаю семью Макаренко в поселке Коммунистический. Так как детей много, попросил помочь с вручением подарков своего коллегу-однопартийца Елену Рудометову», — написал Буренков. Ранее сообщалось, что губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила новогодний подарок Амелии Хомченко. Глава округа посетила девочку в рамках поездки в Сургут.