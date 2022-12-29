Нефтяные компании ХМАО отказались от приглашения селебрити на корпоративы

Нефтяники отказались от корпоративов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В преддверие Нового года югорские нефтяники отменили корпоративные банкеты и отказались от выступлений популярных звезд на ежегодных праздниках. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службах нефтяных компаний.

«Общих предновогодних мероприятий не будет, возможно, какие-то подразделения собираются праздновать узким кругом, но нам об этом ничего не известно», — ответили в пресс-службе «Сургутнефтегаза».

По информации от официальных представителей, отменили корпоративные банкеты с концертной программой в «Сибуре». «От коллективного празднования Нового года мы отказались еще пару лет назад, когда началась пандемия коронавируса. Так же поступим и в этом году», — подтвердили в «Сибуре». Поддержали коллег дочерние общества «Газпрома» и «Роснефти» в ХМАО, ограничившись предновогодними собраниями с подведением итогов и награждением лучших сотрудников.

По информации от работников предприятий, отказ от празднования связан со сложной эпидемиологической ситуацией в округе. «Сейчас не то время, чтобы что-то отмечать, да и настроения праздновать нет. Лучше отдохнуть в узком семейном кругу», — поделилась с URA.RU одна из сотрудниц нефтяных компаний.

Ранее URA.RU сообщало, что многие нефтегазовые компании ХМАО отказались от широкого празднования дня нефтяной и газовой промышленности. Они ограничились проведением корпоративных мероприятий.