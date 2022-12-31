В Новом Уренгое (ЯНАО) полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом сына коллеги. Отец мальчика находится в командировке в Херсонской области. Об этом сообщается на сайте УМВД РФ по ЯНАО.
«Полицейский Дед Мороз и Снегурочка посетили 10-летнего Сергея и вручили ему подарок. Теперь у него появилась интерактивная колонка, которой он очень рад», — говорится в сообщении.
Сереже пожелали хорошего настроения, веселых новогодних каникул и крепкого здоровья. Отец мальчика занимает должность начальника отдела иммиграционного контроля ОМВД России по Новому Уренгою. В настоящее время он находится в командировке в Херсонской области, где занимается выдачей паспортов Российской Федерации.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО дети военнослужащих встретились с Дедом Морозом. Администрация Мегиона организовала поездку в музейно-туристический комплекс «Югра», где дети приняли участие в народных северных забавах.
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