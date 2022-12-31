В ЯНАО полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребенка, чей отец служит в Херсонской области. Фото

01 января 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Дед Мороз и Снегурочка поздравили мальчика и вручили подарок Фото: Илья Московец © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом сына коллеги. Отец мальчика находится в командировке в Херсонской области. Об этом сообщается на сайте УМВД РФ по ЯНАО. «Полицейский Дед Мороз и Снегурочка посетили 10-летнего Сергея и вручили ему подарок. Теперь у него появилась интерактивная колонка, которой он очень рад», — говорится в сообщении. Сереже пожелали хорошего настроения, веселых новогодних каникул и крепкого здоровья. Отец мальчика занимает должность начальника отдела иммиграционного контроля ОМВД России по Новому Уренгою. В настоящее время он находится в командировке в Херсонской области, где занимается выдачей паспортов Российской Федерации. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО дети военнослужащих встретились с Дедом Морозом. Администрация Мегиона организовала поездку в музейно-туристический комплекс «Югра», где дети приняли участие в народных северных забавах.

В Новом Уренгое (ЯНАО) полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом сына коллеги. Отец мальчика находится в командировке в Херсонской области. Об этом сообщается на сайте УМВД РФ по ЯНАО. «Полицейский Дед Мороз и Снегурочка посетили 10-летнего Сергея и вручили ему подарок. Теперь у него появилась интерактивная колонка, которой он очень рад», — говорится в сообщении. Сереже пожелали хорошего настроения, веселых новогодних каникул и крепкого здоровья. Отец мальчика занимает должность начальника отдела иммиграционного контроля ОМВД России по Новому Уренгою. В настоящее время он находится в командировке в Херсонской области, где занимается выдачей паспортов Российской Федерации. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО дети военнослужащих встретились с Дедом Морозом. Администрация Мегиона организовала поездку в музейно-туристический комплекс «Югра», где дети приняли участие в народных северных забавах.