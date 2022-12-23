В ХМАО дети военнослужащих встретились с Дедом Морозом

Администрация Мегиона (ХМАО) организовала для детей военнослужащих поездку в музейно-туристический комплекс «Югра», где они встретились с Дедом Морозом. Об этом сообщается в группе «Официальный Мегион» в социальной сети «ВКонтакте».
«Для детей военнослужащих, призванных для выполнения специальной военной операции, организовали выезд в резиденцию морозного деда Йахли-Ики. Дети приняли участие в народных забавах северных народов, конечно была встреча с хозяином таежной резиденции», — сообщает пресс-служба администрации Мегиона.
Ранее URA.RU рассказало, что в парке «Югра» открылась резиденция хантыйского Деда Мороза. К Новому году в парке открыта и этнокомпозиция с традиционными постройками оленеводов.
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