23 декабря 2022

В ХМАО дети военнослужащих встретились с Дедом Морозом

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд Деда Мороза. Челябинск, дед мороз, поезд деда мороза
Юные мегионцы встретились с хантыйским Дедом Морозом Фото:

Администрация Мегиона (ХМАО) организовала для детей военнослужащих поездку в музейно-туристический комплекс «Югра», где они встретились с Дедом Морозом. Об этом сообщается в группе «Официальный Мегион» в социальной сети «ВКонтакте».

«Для детей военнослужащих, призванных для выполнения специальной военной операции, организовали выезд в резиденцию морозного деда Йахли-Ики. Дети приняли участие в народных забавах северных народов, конечно была встреча с хозяином таежной резиденции», — сообщает пресс-служба администрации Мегиона.

Ранее URA.RU рассказало, что в парке «Югра» открылась резиденция хантыйского Деда Мороза. К Новому году в парке открыта и этнокомпозиция с традиционными постройками оленеводов.

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Администрация Мегиона (ХМАО) организовала для детей военнослужащих поездку в музейно-туристический комплекс «Югра», где они встретились с Дедом Морозом. Об этом сообщается в группе «Официальный Мегион» в социальной сети «ВКонтакте». «Для детей военнослужащих, призванных для выполнения специальной военной операции, организовали выезд в резиденцию морозного деда Йахли-Ики. Дети приняли участие в народных забавах северных народов, конечно была встреча с хозяином таежной резиденции», — сообщает пресс-служба администрации Мегиона. Ранее URA.RU рассказало, что в парке «Югра» открылась резиденция хантыйского Деда Мороза. К Новому году в парке открыта и этнокомпозиция с традиционными постройками оленеводов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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