В Тюмень вернутся 30-градусные морозы

04 января 2023 в 05:47 Размер текста - 17 +

7 января температура воздуха опустится до -30 градусов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюмени ночью 7 января температура воздуха опустится до -30 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра. «Днем 7 января в Тюмени температура воздуха составит -23 градуса. Ожидается снег, ветер 4 м/с. Ночью температура опустится до -30 градусов, ветер 5 м/с», — сообщает Росгидрометцентр. По данным синоптиков, днем 8 января ожидается -24 градуса и ветер 8 м/с. Ночью температура вновь опустится до -28 градусов.

В Тюмени ночью 7 января температура воздуха опустится до -30 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра. «Днем 7 января в Тюмени температура воздуха составит -23 градуса. Ожидается снег, ветер 4 м/с. Ночью температура опустится до -30 градусов, ветер 5 м/с», — сообщает Росгидрометцентр. По данным синоптиков, днем 8 января ожидается -24 градуса и ветер 8 м/с. Ночью температура вновь опустится до -28 градусов.