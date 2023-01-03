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31 декабря 2022

В Тюмень вернутся 30-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, зима, погода, небо, заморозки, иней на деревьях, весна
7 января температура воздуха опустится до -30 градусов Фото:

В Тюмени ночью 7 января температура воздуха опустится до -30 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра.

«Днем 7 января в Тюмени температура воздуха составит -23 градуса. Ожидается снег, ветер 4 м/с. Ночью температура опустится до -30 градусов, ветер 5 м/с», — сообщает Росгидрометцентр.

По данным синоптиков, днем 8 января ожидается -24 градуса и ветер 8 м/с. Ночью температура вновь опустится до -28 градусов.

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В Тюмени ночью 7 января температура воздуха опустится до -30 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра. «Днем 7 января в Тюмени температура воздуха составит -23 градуса. Ожидается снег, ветер 4 м/с. Ночью температура опустится до -30 градусов, ветер 5 м/с», — сообщает Росгидрометцентр. По данным синоптиков, днем 8 января ожидается -24 градуса и ветер 8 м/с. Ночью температура вновь опустится до -28 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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