В Тюмень вернутся 30-градусные морозы

7 января температура воздуха опустится до -30 градусов
В Тюмени ночью 7 января температура воздуха опустится до -30 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра.
«Днем 7 января в Тюмени температура воздуха составит -23 градуса. Ожидается снег, ветер 4 м/с. Ночью температура опустится до -30 градусов, ветер 5 м/с», — сообщает Росгидрометцентр.
По данным синоптиков, днем 8 января ожидается -24 градуса и ветер 8 м/с. Ночью температура вновь опустится до -28 градусов.
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