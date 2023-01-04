04 января 2023
03 января 2023
02 января 2023

Бизнесмены подарили гумкорпусу ХМАО УАЗы для работы на Донбассе

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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , уаз, уаз патриот
Директор компании «Инновационные технологии» Артем Рогов подарил добровольцам УАЗы Фото:

Директор компании «Инновационные технологии» Артем Рогов подарил Гуманитарному добровольческому корпусу ХМАО УАЗ для работы на Донбассе. Об этом рассказали в официальном telegram-канале «Гумкорпус. Югра».

«Директор ООО „Инновационные технологии“ Артем Рогов при содействии заместителя главы Сургута Виталия Криворота подарил Гумкорпусу „УАЗ Фермер“. Очень порадовало бережное отношение и то, что в комплекте шла зимняя резина, пусковые провода и трос», — сказали в гумкорпусе.

Также гумкорпусу был передан «УАЗ Патриот», однако даритель пожелал остаться неизвестным. «Машины уже на территории Донбасса помогают развозить гуманитарную помощь», — заключили в гумкорпусе.

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Директор компании «Инновационные технологии» Артем Рогов подарил Гуманитарному добровольческому корпусу ХМАО УАЗ для работы на Донбассе. Об этом рассказали в официальном telegram-канале «Гумкорпус. Югра». «Директор ООО „Инновационные технологии“ Артем Рогов при содействии заместителя главы Сургута Виталия Криворота подарил Гумкорпусу „УАЗ Фермер“. Очень порадовало бережное отношение и то, что в комплекте шла зимняя резина, пусковые провода и трос», — сказали в гумкорпусе. Также гумкорпусу был передан «УАЗ Патриот», однако даритель пожелал остаться неизвестным. «Машины уже на территории Донбасса помогают развозить гуманитарную помощь», — заключили в гумкорпусе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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