Бизнесмены подарили гумкорпусу ХМАО УАЗы для работы на Донбассе

Директор компании «Инновационные технологии» Артем Рогов подарил Гуманитарному добровольческому корпусу ХМАО УАЗ для работы на Донбассе. Об этом рассказали в официальном telegram-канале «Гумкорпус. Югра».
«Директор ООО „Инновационные технологии“ Артем Рогов при содействии заместителя главы Сургута Виталия Криворота подарил Гумкорпусу „УАЗ Фермер“. Очень порадовало бережное отношение и то, что в комплекте шла зимняя резина, пусковые провода и трос», — сказали в гумкорпусе.
Также гумкорпусу был передан «УАЗ Патриот», однако даритель пожелал остаться неизвестным. «Машины уже на территории Донбасса помогают развозить гуманитарную помощь», — заключили в гумкорпусе.
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