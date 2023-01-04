Свердловские полицейские из ОБЭП подарили девочке котенка за добрые дела. Фото

05 января 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Девочка из Первоуральска попросила у полицейских на Новый год котенка Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) полицейские исполнили желание девочки Кристины. Она рассказала о своих добрых делах. Сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями тронуло ее письмо, и они исполнили желание девочки — подарили ей котенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе ОМВД Первоуральска. «Сотрудников очень тронуло письмо Кристины, которая рассказала о своих добрых делах в уходящем году, а также о своей заветной мечте. Полицейские вместе с Дедом Морозом приехали к девочке домой и подарили живого котенка. Кристина искренне поблагодарила гостей в погонах, рассказала стихотворение для полицейского Деда Мороза», — отметили в ОМВД. Ранее URA.RU сообщало, что главный полицейский Тавды (Свердловская область) Иван Астапенко исполнил мечту 10-летней Елены Налимовой. Девочка хотела получить на Новый год куклу. Полицейские подарили котенка девочке Фото: ОМВД по Первоуральску Юная жительница Первоуральска мечтала о маленьком друге Фото: ОМВД по Первоуральску Девочка попросила котенка, чтобы ее кошке не было скучно Фото: ОМВД по Первоуральску

В Первоуральске (Свердловская область) полицейские исполнили желание девочки Кристины. Она рассказала о своих добрых делах. Сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями тронуло ее письмо, и они исполнили желание девочки — подарили ей котенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе ОМВД Первоуральска. «Сотрудников очень тронуло письмо Кристины, которая рассказала о своих добрых делах в уходящем году, а также о своей заветной мечте. Полицейские вместе с Дедом Морозом приехали к девочке домой и подарили живого котенка. Кристина искренне поблагодарила гостей в погонах, рассказала стихотворение для полицейского Деда Мороза», — отметили в ОМВД. Ранее URA.RU сообщало, что главный полицейский Тавды (Свердловская область) Иван Астапенко исполнил мечту 10-летней Елены Налимовой. Девочка хотела получить на Новый год куклу.