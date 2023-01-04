В Первоуральске (Свердловская область) полицейские исполнили желание девочки Кристины. Она рассказала о своих добрых делах. Сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями тронуло ее письмо, и они исполнили желание девочки — подарили ей котенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе ОМВД Первоуральска.
«Сотрудников очень тронуло письмо Кристины, которая рассказала о своих добрых делах в уходящем году, а также о своей заветной мечте. Полицейские вместе с Дедом Морозом приехали к девочке домой и подарили живого котенка. Кристина искренне поблагодарила гостей в погонах, рассказала стихотворение для полицейского Деда Мороза», — отметили в ОМВД.
Ранее URA.RU сообщало, что главный полицейский Тавды (Свердловская область) Иван Астапенко исполнил мечту 10-летней Елены Налимовой. Девочка хотела получить на Новый год куклу.
Полицейские подарили котенка девочке
Фото: ОМВД по Первоуральску
Юная жительница Первоуральска мечтала о маленьком друге
Фото: ОМВД по Первоуральску
Девочка попросила котенка, чтобы ее кошке не было скучно
Фото: ОМВД по Первоуральску
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».
В Первоуральске (Свердловская область) полицейские исполнили желание девочки Кристины. Она рассказала о своих добрых делах. Сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями тронуло ее письмо, и они исполнили желание девочки — подарили ей котенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе ОМВД Первоуральска. «Сотрудников очень тронуло письмо Кристины, которая рассказала о своих добрых делах в уходящем году, а также о своей заветной мечте. Полицейские вместе с Дедом Морозом приехали к девочке домой и подарили живого котенка. Кристина искренне поблагодарила гостей в погонах, рассказала стихотворение для полицейского Деда Мороза», — отметили в ОМВД. Ранее URA.RU сообщало, что главный полицейский Тавды (Свердловская область) Иван Астапенко исполнил мечту 10-летней Елены Налимовой. Девочка хотела получить на Новый год куклу.