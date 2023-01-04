04 января 2023

Свердловские полицейские из ОБЭП подарили девочке котенка за добрые дела. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кот, найденный на стадионе Лужники во время полуфинала ЧМ-2018 по футболу. Москва, кошка, кот, котенок
Девочка из Первоуральска попросила у полицейских на Новый год котенка Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) полицейские исполнили желание девочки Кристины. Она рассказала о своих добрых делах. Сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями тронуло ее письмо, и они исполнили желание девочки — подарили ей котенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе ОМВД Первоуральска.

«Сотрудников очень тронуло письмо Кристины, которая рассказала о своих добрых делах в уходящем году, а также о своей заветной мечте. Полицейские вместе с Дедом Морозом приехали к девочке домой и подарили живого котенка. Кристина искренне поблагодарила гостей в погонах, рассказала стихотворение для полицейского Деда Мороза», — отметили в ОМВД.

Ранее URA.RU сообщало, что главный полицейский Тавды (Свердловская область) Иван Астапенко исполнил мечту 10-летней Елены Налимовой. Девочка хотела получить на Новый год куклу.

Полицейские подарили котенка девочке
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В Первоуральске (Свердловская область) полицейские исполнили желание девочки Кристины. Она рассказала о своих добрых делах. Сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями тронуло ее письмо, и они исполнили желание девочки — подарили ей котенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе ОМВД Первоуральска. «Сотрудников очень тронуло письмо Кристины, которая рассказала о своих добрых делах в уходящем году, а также о своей заветной мечте. Полицейские вместе с Дедом Морозом приехали к девочке домой и подарили живого котенка. Кристина искренне поблагодарила гостей в погонах, рассказала стихотворение для полицейского Деда Мороза», — отметили в ОМВД. Ранее URA.RU сообщало, что главный полицейский Тавды (Свердловская область) Иван Астапенко исполнил мечту 10-летней Елены Налимовой. Девочка хотела получить на Новый год куклу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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