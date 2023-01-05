Дизайнер Лебедев раскритиковал новогодние городки в ХМАО

06 января 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Лебедев раскритиковал новогодние городки в Нижневартовске и Мегионе Фото: Софья Сандурская / АГН Москва Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал скандальные новогодние городки в ХМАО. Среди них локация в Нижневартовске, из-за которой уволили главного коммунальщика муниципального предприятия. Эту историю Лебедев осветил в очередном выпуске своего youtube-шоу. «Так у нас борются с творческим самовыражением чиновников. А ведь вполне может быть, что этот человек, который отвечал за благоустройство, в душе настоящий поэт», — сказал Лебедев. При этом, по мнению дизайнера, некоторые фигуры в городке получились из ряда вон плохо. «Его [зайца] видимо, какой-то пьяный, упоротый дворник вырубил топором», — добавил блогер. Также Лебедев упомянул снежные фигуры зайцев в Мегионе, из-за которых в социальных сетях поднялась волна возмущения. Жители жаловались на то, что они похожи на фаллические символы. Тогда городские власти пообещали исправить скульптуры. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске оштрафуют подрядную организацию, которая сорвала сроки возведения новогоднего городка. Она же установила ледяные скульптуры на площади Нефтяников, вызвавшие критику жителей.

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал скандальные новогодние городки в ХМАО. Среди них локация в Нижневартовске, из-за которой уволили главного коммунальщика муниципального предприятия. Эту историю Лебедев осветил в очередном выпуске своего youtube-шоу. «Так у нас борются с творческим самовыражением чиновников. А ведь вполне может быть, что этот человек, который отвечал за благоустройство, в душе настоящий поэт», — сказал Лебедев. При этом, по мнению дизайнера, некоторые фигуры в городке получились из ряда вон плохо. «Его [зайца] видимо, какой-то пьяный, упоротый дворник вырубил топором», — добавил блогер. Также Лебедев упомянул снежные фигуры зайцев в Мегионе, из-за которых в социальных сетях поднялась волна возмущения. Жители жаловались на то, что они похожи на фаллические символы. Тогда городские власти пообещали исправить скульптуры. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске оштрафуют подрядную организацию, которая сорвала сроки возведения новогоднего городка. Она же установила ледяные скульптуры на площади Нефтяников, вызвавшие критику жителей.