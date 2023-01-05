Власти Нижневартовска рассказали о состоянии домов, где по соседству взорвался газ

В Нижневартовске в домах, которые примыкают к жилому зданию на улице Мира, где в декабре прошлого года взорвался бытовой газ, в стенах образовались трещины. Коммунальщики установили в зданиях маячки для отслеживания повреждения зданий. В городской мэрии сообщили, что сейчас трещины не увеличиваются.
«С просьбой определить причину их возникновения граждане обратились в ДЖКХ администрации города. Работники МУП ПРЭТ-3 обследовали эти квартиры, установили специальные маячки, позволяющие фиксировать малейшие изменения конструкции дома. Ежедневный мониторинг показал, что состояние и размер трещин, обнаруженных в квартирах, на стенах домов и примыкающих арках, на данный момент не изменяются», — говорится в официальном telegram-канале городской администрации.
Взрыв газа в пятиэтажном доме по адресу: улица Мира, 6а произошел вечером 4 декабря. В результаты происшествия погибли люди. По предварительным данным следователей, ЧП произошло, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.
Ранее URA.RU писало о том, что дом, где произошел взрыв газа признан аварийным и подлежит сносу. Экспертизу дома проводил Всероссийский научно-исследовательский институт по делам ГО и ЧС.
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