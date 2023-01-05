Власти Нижневартовска рассказали о состоянии домов, где по соседству взорвался газ

Власти Нижневартовска устроили обследование домов, где по соседству взорвался газ

06 января 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Коммунальщики установили в зданиях маячки, чтобы оценить состояние дома Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ В Нижневартовске в домах, которые примыкают к жилому зданию на улице Мира, где в декабре прошлого года взорвался бытовой газ, в стенах образовались трещины. Коммунальщики установили в зданиях маячки для отслеживания повреждения зданий. В городской мэрии сообщили, что сейчас трещины не увеличиваются. «С просьбой определить причину их возникновения граждане обратились в ДЖКХ администрации города. Работники МУП ПРЭТ-3 обследовали эти квартиры, установили специальные маячки, позволяющие фиксировать малейшие изменения конструкции дома. Ежедневный мониторинг показал, что состояние и размер трещин, обнаруженных в квартирах, на стенах домов и примыкающих арках, на данный момент не изменяются», — говорится в официальном telegram-канале городской администрации. Взрыв газа в пятиэтажном доме по адресу: улица Мира, 6а произошел вечером 4 декабря. В результаты происшествия погибли люди. По предварительным данным следователей, ЧП произошло, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку. Ранее URA.RU писало о том, что дом, где произошел взрыв газа признан аварийным и подлежит сносу. Экспертизу дома проводил Всероссийский научно-исследовательский институт по делам ГО и ЧС.

В Нижневартовске в домах, которые примыкают к жилому зданию на улице Мира, где в декабре прошлого года взорвался бытовой газ, в стенах образовались трещины. Коммунальщики установили в зданиях маячки для отслеживания повреждения зданий. В городской мэрии сообщили, что сейчас трещины не увеличиваются. «С просьбой определить причину их возникновения граждане обратились в ДЖКХ администрации города. Работники МУП ПРЭТ-3 обследовали эти квартиры, установили специальные маячки, позволяющие фиксировать малейшие изменения конструкции дома. Ежедневный мониторинг показал, что состояние и размер трещин, обнаруженных в квартирах, на стенах домов и примыкающих арках, на данный момент не изменяются», — говорится в официальном telegram-канале городской администрации. Взрыв газа в пятиэтажном доме по адресу: улица Мира, 6а произошел вечером 4 декабря. В результаты происшествия погибли люди. По предварительным данным следователей, ЧП произошло, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку. Ранее URA.RU писало о том, что дом, где произошел взрыв газа признан аварийным и подлежит сносу. Экспертизу дома проводил Всероссийский научно-исследовательский институт по делам ГО и ЧС.