Директор тюменской компании лишилась Mersedes из-за долга по зарплате

06 января 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

На руководителя тюменской мебельной фирмы завели уголовное дело Фото: Денис Моргунов © URA.RU Директор тюменской мебельной компании лишилась автомобиля Mersedes-Benz из-за долга перед работниками в 130 тысяч рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщает следственное управление СКР по Тюменской области. На нее так же завели уголовное дело. «По версии следствия, обвиняемая свыше двух месяцев в 2022 году не выплачивала заработную плату, а также отпускные выплаты трем работникам. Задолженность перед ними составила около 130 тысяч рублей», — говорится в сообщении. По ходатайству следкома, суд наложил арест на автомобиль обвиняемой Mersedes-Benz. Следствие собрало достаточно доказательств для передачи уголовного дела в суд. Это не самый крупный долг тюменских работодателей. Ранее URA.RU рассказало о долгах перед работниками в десятки миллионов рублей.

Директор тюменской мебельной компании лишилась автомобиля Mersedes-Benz из-за долга перед работниками в 130 тысяч рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщает следственное управление СКР по Тюменской области. На нее так же завели уголовное дело. «По версии следствия, обвиняемая свыше двух месяцев в 2022 году не выплачивала заработную плату, а также отпускные выплаты трем работникам. Задолженность перед ними составила около 130 тысяч рублей», — говорится в сообщении. По ходатайству следкома, суд наложил арест на автомобиль обвиняемой Mersedes-Benz. Следствие собрало достаточно доказательств для передачи уголовного дела в суд. Это не самый крупный долг тюменских работодателей. Ранее URA.RU рассказало о долгах перед работниками в десятки миллионов рублей.