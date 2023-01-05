Директор тюменской компании лишилась Mersedes из-за долга по зарплате

Директор тюменской мебельной компании лишилась автомобиля Mersedes-Benz из-за долга перед работниками в 130 тысяч рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщает следственное управление СКР по Тюменской области. На нее так же завели уголовное дело.
«По версии следствия, обвиняемая свыше двух месяцев в 2022 году не выплачивала заработную плату, а также отпускные выплаты трем работникам. Задолженность перед ними составила около 130 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
По ходатайству следкома, суд наложил арест на автомобиль обвиняемой Mersedes-Benz. Следствие собрало достаточно доказательств для передачи уголовного дела в суд.
Это не самый крупный долг тюменских работодателей. Ранее URA.RU рассказало о долгах перед работниками в десятки миллионов рублей.
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