Бойцы «Викинга» ВС России уничтожили подкрепление ВСУ

09 января 2023 в 08:17 Размер текста - 17 +

Российские военные уничтожили украинскую технику с подкреплением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В рамках специальной военной операции российские силы нанесли удар по технике с подкреплением для ВСУ. Об этом рассказал журналист РИА Новости. «Украинские военные перебрасывали подкрепление под покровом темноты, но это не спасло их от обнаружения. Бойцы „Викинга“ (Западный военный округ), как только техника прибыла на точку, залпом выпустили реактивные снаряды калибра 122 миллиметра», — рассказал журналист издания. Боец группы «Викинг» обнаружил прибытие подкрепления украинских войск с помощью тепловизора. Ранее сообщалось, что бойцы «Викинга» уничтожили опорник с иностранными наемниками под Марьинкой, передает «Царьград». Одним ударом было разбито около роты иностранных военных.

В рамках специальной военной операции российские силы нанесли удар по технике с подкреплением для ВСУ. Об этом рассказал журналист РИА Новости. «Украинские военные перебрасывали подкрепление под покровом темноты, но это не спасло их от обнаружения. Бойцы „Викинга“ (Западный военный округ), как только техника прибыла на точку, залпом выпустили реактивные снаряды калибра 122 миллиметра», — рассказал журналист издания. Боец группы «Викинг» обнаружил прибытие подкрепления украинских войск с помощью тепловизора. Ранее сообщалось, что бойцы «Викинга» уничтожили опорник с иностранными наемниками под Марьинкой, передает «Царьград». Одним ударом было разбито около роты иностранных военных.