08 января 2023
07 января 2023

В ЯНАО один из департаментов получил новые полномочия

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятной доски и Инфоцентр службы 112. Екатеринбург, call-центр, диспетчерская, служба 112
Департамент гражданской защиты населения ЯНАО будет отвечать за работу службы 112 Фото:

Департамент гражданской защиты населения ЯНАО наделяется полномочиями по координации, обеспечению функционирования и взаимодействию служб 112. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Департаменту будут представлены компетенции по самостоятельному нормативному правовому регулированию в указанной сфере. В частности регулирование будет осуществляться приказами департамента. Ранее изменения утверждались постановлениями правительства ЯНАО. Это не повлечет за собой изменений в работе службы 112», — говорится в сообщении.

Также в сообщении сказано, что департамент гражданской защиты будет отвечать за развитие службы 112. Для этого чиновникам будет необходимо, в том числе, обеспечить взаимодействия оператора системы 112 с диспетчерскими службами, информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС», а также поисковыми, аварийно-спасательными и аварийно-восстановительными службами.

Ранее URA.RU сообщало, что заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов занял новый пост. Он возглавил департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

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Департамент гражданской защиты населения ЯНАО наделяется полномочиями по координации, обеспечению функционирования и взаимодействию служб 112. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Департаменту будут представлены компетенции по самостоятельному нормативному правовому регулированию в указанной сфере. В частности регулирование будет осуществляться приказами департамента. Ранее изменения утверждались постановлениями правительства ЯНАО. Это не повлечет за собой изменений в работе службы 112», — говорится в сообщении. Также в сообщении сказано, что департамент гражданской защиты будет отвечать за развитие службы 112. Для этого чиновникам будет необходимо, в том числе, обеспечить взаимодействия оператора системы 112 с диспетчерскими службами, информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС», а также поисковыми, аварийно-спасательными и аварийно-восстановительными службами. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов занял новый пост. Он возглавил департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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