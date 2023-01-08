В ЯНАО один из департаментов получил новые полномочия

Департамент гражданской защиты населения ЯНАО наделяется полномочиями по координации, обеспечению функционирования и взаимодействию служб 112. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Департаменту будут представлены компетенции по самостоятельному нормативному правовому регулированию в указанной сфере. В частности регулирование будет осуществляться приказами департамента. Ранее изменения утверждались постановлениями правительства ЯНАО. Это не повлечет за собой изменений в работе службы 112», — говорится в сообщении.
Также в сообщении сказано, что департамент гражданской защиты будет отвечать за развитие службы 112. Для этого чиновникам будет необходимо, в том числе, обеспечить взаимодействия оператора системы 112 с диспетчерскими службами, информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС», а также поисковыми, аварийно-спасательными и аварийно-восстановительными службами.
Ранее URA.RU сообщало, что заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов занял новый пост. Он возглавил департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.
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