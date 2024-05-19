Школьниц пригласили на шашлыки в Измайловский парк и отравили наркотиками: хронология событий

В Измайловском парке нашли тело пропавшей школьницы
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По словам друзей, школьниц позвали в парк на шашлыки
По словам друзей, школьниц позвали в парк на шашлыки Фото:

В Измайловском парке Москвы найдено тело 13-летней девочки, предположительно отравившейся психотропными веществами. Трагедия произошла после того, как 17 мая школьница не вернулась домой, что заставило ее мать обратиться в полицию. URA.RU расскажет хронологию событий — в материале. 

События 17 мая 

13-летняя школьница и ее подруга ушли из дома 17 мая. По словам друзей, девочек пригласили в Измайловский парк на шашлыки, передает telegram-канал "MSK1.RU | Новости Москвы | Россия". Это было последнее место, где девочек видели в тот день. После того как подросток не вернулась домой, ее мама обратилась в полицию. 

События 18 мая 

На следующий день подругу пропавшей школьницы нашли без сознания. Ее экстренно госпитализировали с признаками отравления психотропами, как сообщили в Следственном комитете.

События 19 мая

Источник телеканала 360 сообщил, что тело девочки было найдено в болоте в лесопарковой зоне около Большого Купавенского проезда. По факту обнаружения идет проверка. По предварительным данным, следов насильственной смерти нет.

Причина смерти будет окончательно установлена после судебно-медицинской экспертизы, однако предварительные данные указывают на отсутствие насильственных следов на теле. Следствие рассматривает версию отравления психотропными веществами, аналогичную диагнозу ее подруги. 

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В Измайловском парке Москвы найдено тело 13-летней девочки, предположительно отравившейся психотропными веществами. Трагедия произошла после того, как 17 мая школьница не вернулась домой, что заставило ее мать обратиться в полицию. URA.RU расскажет хронологию событий — в материале.  События 17 мая  13-летняя школьница и ее подруга ушли из дома 17 мая. По словам друзей, девочек пригласили в Измайловский парк на шашлыки, передает telegram-канал "MSK1.RU | Новости Москвы | Россия ". Это было последнее место, где девочек видели в тот день. После того как подросток не вернулась домой, ее мама обратилась в полицию.  События 18 мая  На следующий день подругу пропавшей школьницы нашли без сознания. Ее экстренно госпитализировали с признаками отравления психотропами, как сообщили в Следственном комитете. События 19 мая Источник телеканала 360 сообщил, что тело девочки было найдено в болоте в лесопарковой зоне около Большого Купавенского проезда. По факту обнаружения идет проверка. По предварительным данным, следов насильственной смерти нет. Причина смерти будет окончательно установлена после судебно-медицинской экспертизы, однако предварительные данные указывают на отсутствие насильственных следов на теле. Следствие рассматривает версию отравления психотропными веществами, аналогичную диагнозу ее подруги. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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