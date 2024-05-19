Школьниц пригласили на шашлыки в Измайловский парк и отравили наркотиками: хронология событий

В Измайловском парке Москвы найдено тело 13-летней девочки, предположительно отравившейся психотропными веществами. Трагедия произошла после того, как 17 мая школьница не вернулась домой, что заставило ее мать обратиться в полицию. URA.RU расскажет хронологию событий — в материале.
События 17 мая
13-летняя школьница и ее подруга ушли из дома 17 мая. По словам друзей, девочек пригласили в Измайловский парк на шашлыки, передает telegram-канал "". Это было последнее место, где девочек видели в тот день. После того как подросток не вернулась домой, ее мама обратилась в полицию.
События 18 мая
На следующий день подругу пропавшей школьницы нашли без сознания. Ее экстренно госпитализировали с признаками отравления психотропами, как сообщили в Следственном комитете.
События 19 мая
Источник телеканала 360 сообщил, что тело девочки было найдено в болоте в лесопарковой зоне около Большого Купавенского проезда. По факту обнаружения идет проверка. По предварительным данным, следов насильственной смерти нет.
Причина смерти будет окончательно установлена после судебно-медицинской экспертизы, однако предварительные данные указывают на отсутствие насильственных следов на теле. Следствие рассматривает версию отравления психотропными веществами, аналогичную диагнозу ее подруги.
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