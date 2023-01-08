Бывший глава полиции из ХМАО начал вести блог про еду

Бывший глава полиции в Нижневартовске Владимир Авдеев начал вести фуд-блог. Об этом рассказали в telegram-канале «Первый Нижневартовский».
«Владимир Авдеев возглавлял городское УМВД с 2011 по 2017 год. Сейчас полковник в отставке выкладывает в соцсетях видеоролики, в которых готовит еду», — сказано в сообщении N1. В опубликованном видео Авдеев учил зрителей готовить грузинское блюдо оджахури.
Ранее URA.RU писало, что Авдеев, руководивший управлением полиции с 2011 года, покинул свой пост из-за конфликта с руководством. Источник агентства в силовых структурах рассказал, что формальной причиной для его увольнения якобы стала потеря контроля после череды резонансных преступлений в Нижневартовске.
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