Экс-руководитель пермского минспорта возглавил колледж

10 января 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Павел Лях занялся образовательной деятельностью Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Павел Лях, возглавляющий ранее министерство спорта Пермского края, теперь руководит колледжем профессионального образования Пермского классического университета (ПГНИУ). Как пояснил сам чиновник, он занимает пост на время болезни директора образовательного учреждения. «Лях отметил, что исполняет обязанности на период болезни директора», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В колледже экс-министр работает с ноября 2022 года. Как ранее сообщало URA.RU, Лях был министром физкультуры и спорта Пермского края с 2011 по 2016 год. После предъявления ему обвинений в превышении должностных полномочий он покинул должность. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам условно с запретом на право работать в госструктурах на 2 года и 10 месяцев. Позже Лях стал руководителем проекта вендинговых аппаратов по продаже товаров для здоровья в магазинах «Семья». Он также вел эфиры на радио «Эхо Перми».

Павел Лях, возглавляющий ранее министерство спорта Пермского края, теперь руководит колледжем профессионального образования Пермского классического университета (ПГНИУ). Как пояснил сам чиновник, он занимает пост на время болезни директора образовательного учреждения. «Лях отметил, что исполняет обязанности на период болезни директора», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В колледже экс-министр работает с ноября 2022 года. Как ранее сообщало URA.RU, Лях был министром физкультуры и спорта Пермского края с 2011 по 2016 год. После предъявления ему обвинений в превышении должностных полномочий он покинул должность. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам условно с запретом на право работать в госструктурах на 2 года и 10 месяцев. Позже Лях стал руководителем проекта вендинговых аппаратов по продаже товаров для здоровья в магазинах «Семья». Он также вел эфиры на радио «Эхо Перми».