Бывший пермский министр стал радиоведущим

Программу Павел Лях ведет вместе с братом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший министр спорта Пермского края Павел Лях стал ведущим на радио «Эхо Перми». Он ведет экономическую передачу.

«Экс-глава краевого минспорта Павел Лях стал соведущим экономической передачи на „Эхо Перми“», — сообщает «Коммерсантъ — Прикамье». Бывший чиновник рассказал, что ему интересно попробовать себя в новой роли.

Главный редактор «Эха Перми» отметил, что у нового ведущего есть перспективы. Передачу экс-министр ведет вместе с братом Константином Ляхом. Ранее Константин Лях был программным директором «Авторадио-ТВ».

Павел Лях работал министром физкультуры и спорта Пермского края с 2011 по 2016 год. После предъявления ему обвинений в превышении должностных полномочий он покинул должность. Суд признал его виновным, бывший глава министерства получил 3 года условно и запрет на право работать в госструктурах на 2 года и 10 месяцев. Позже Лях стал руководителем проекта вендинговых аппаратов по продаже товаров для здоровья в магазинах «Семья».