Пациентка курганской больницы заявила, что ей отказали в гемодиализе

10 января 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Жительница Курганской области едва не осталась без жизненно важной процедуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Курганской области пожаловалась, что в Курганской областной больнице ей отказали в процедуре гемодиализа (очищение крови при острой и хронической почечной недостаточности) из-за состояния сосудов. Об этом она написала в курганском паблике соцсети «ВКонтакте» отметив, что без гемодиализа ей не выжить. «Экстренно прошу помощи. Я живу на гемодиализе. Ситуация следующая: у меня, как сказал врач, кончились места для катетеров для проведения процедуры и сшить фистулу нет возможности. Я с пятницы осталась без диализа. Куда бежать, что делать? Может кто-то знает, как избежать смерти, ведь жить мне без этой процедуры от силы месяц, если повезет», — написала Елена Злобина в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте». Пациентка рассказала URA.RU, что после огласки проблемы ей поставили катетер в бедро на два месяца для проведения гемодиализа. «Сказали это последний. Я предложила врачу заделать мне фистулу, но он кричит, что это невозможно — вен нет ни на ноге и на руке», — отметила она. После лечения женщина намерена обратиться за консультацией в клинику Тюмени или Санкт-Петербурга. В департаменте здравоохранения Курганской области под постом ответили, что по данному факту в Курганской областной клинической больнице проведена внутренняя проверка, в результате которой установлено, что в настоящее время пациентка находится на лечении в отделении сосудистой хирургии. Она проходит необходимый объем обследований и лечения. URA.RU направило запрос в депздрав с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ пока не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Курганской области пожаловалась, что в Курганской областной больнице ей отказали в процедуре гемодиализа (очищение крови при острой и хронической почечной недостаточности) из-за состояния сосудов. Об этом она написала в курганском паблике соцсети «ВКонтакте» отметив, что без гемодиализа ей не выжить. «Экстренно прошу помощи. Я живу на гемодиализе. Ситуация следующая: у меня, как сказал врач, кончились места для катетеров для проведения процедуры и сшить фистулу нет возможности. Я с пятницы осталась без диализа. Куда бежать, что делать? Может кто-то знает, как избежать смерти, ведь жить мне без этой процедуры от силы месяц, если повезет», — написала Елена Злобина в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте». Пациентка рассказала URA.RU, что после огласки проблемы ей поставили катетер в бедро на два месяца для проведения гемодиализа. «Сказали это последний. Я предложила врачу заделать мне фистулу, но он кричит, что это невозможно — вен нет ни на ноге и на руке», — отметила она. После лечения женщина намерена обратиться за консультацией в клинику Тюмени или Санкт-Петербурга. В департаменте здравоохранения Курганской области под постом ответили, что по данному факту в Курганской областной клинической больнице проведена внутренняя проверка, в результате которой установлено, что в настоящее время пациентка находится на лечении в отделении сосудистой хирургии. Она проходит необходимый объем обследований и лечения. URA.RU направило запрос в депздрав с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ пока не поступил.