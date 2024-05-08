Челябинка лишила бывшего курганского зека выплат за погибшего на СВО сына

Жительница Челябинской области обратилась в суд, чтобы лишить судимого курганца права на получение выплат за их общего сына, погибшего в зоне СВО. Суд требования женщины удовлетворил, сообщает картотека Кетовского районного суда.
«Исковые требования С. к М. о лишении права на выплату единовременного пособия и страховой суммы в связи с гибелью сына удовлетворить», — говорится в решении кетовского суда. В иске жительница Нагайбакского района Челябинской области указывала, что отец погибшего вел аморальный образ жизни, многократно был судим и не имел права на получение около четырех миллионов рублей от государства.
В суде выяснилось, что сидевший в колонии курганец никогда не видел своего сына. Пара развелась до рождения мальчика, будущая мать уехала на свою родину в Челябинскую область. Курганец алиментов на содержание ребенка не платил, его судьбой ни разу не интересовался. Сам он в суд не явился и с требованиями иска согласился.
В судебном заседании было отмечено, что родственникам погибшего челябинца полагаются выплаты в равных долях в размере порядка 8 млн рублей. Мать погибшего утверждала, что отец из Курганской области не заслужил права на выплаты.
Суд удовлетворил требования челябинки. Поскольку ответчик при жизни его сына до совершеннолетия и до момента его гибели своих обязанностей родителя не исполнял, права на получение мер соцподдержки как родитель военнослужащего он был лишен.
Ранее URA.RU сообщало, что челябинка подала иск к бывшему мужу из Курганской области. Женщина утверждала, что отец ее погибшего сына сидит в колонии. Она требовала лишить мужчину выплат, положенных родственникам погибшим на СВО.
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