Челябинка лишила бывшего курганского зека выплат за погибшего на СВО сына

08 мая 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Курганский суд лишил отца погибшего на СВО по иску бывшей супруги Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жительница Челябинской области обратилась в суд, чтобы лишить судимого курганца права на получение выплат за их общего сына, погибшего в зоне СВО. Суд требования женщины удовлетворил, сообщает картотека Кетовского районного суда. «Исковые требования С. к М. о лишении права на выплату единовременного пособия и страховой суммы в связи с гибелью сына удовлетворить», — говорится в решении кетовского суда. В иске жительница Нагайбакского района Челябинской области указывала, что отец погибшего вел аморальный образ жизни, многократно был судим и не имел права на получение около четырех миллионов рублей от государства. В суде выяснилось, что сидевший в колонии курганец никогда не видел своего сына. Пара развелась до рождения мальчика, будущая мать уехала на свою родину в Челябинскую область. Курганец алиментов на содержание ребенка не платил, его судьбой ни разу не интересовался. Сам он в суд не явился и с требованиями иска согласился. В судебном заседании было отмечено, что родственникам погибшего челябинца полагаются выплаты в равных долях в размере порядка 8 млн рублей. Мать погибшего утверждала, что отец из Курганской области не заслужил права на выплаты. Суд удовлетворил требования челябинки. Поскольку ответчик при жизни его сына до совершеннолетия и до момента его гибели своих обязанностей родителя не исполнял, права на получение мер соцподдержки как родитель военнослужащего он был лишен. Ранее URA.RU сообщало, что челябинка подала иск к бывшему мужу из Курганской области. Женщина утверждала, что отец ее погибшего сына сидит в колонии. Она требовала лишить мужчину выплат, положенных родственникам погибшим на СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Челябинской области обратилась в суд, чтобы лишить судимого курганца права на получение выплат за их общего сына, погибшего в зоне СВО. Суд требования женщины удовлетворил, сообщает картотека Кетовского районного суда. «Исковые требования С. к М. о лишении права на выплату единовременного пособия и страховой суммы в связи с гибелью сына удовлетворить», — говорится в решении кетовского суда. В иске жительница Нагайбакского района Челябинской области указывала, что отец погибшего вел аморальный образ жизни, многократно был судим и не имел права на получение около четырех миллионов рублей от государства. В суде выяснилось, что сидевший в колонии курганец никогда не видел своего сына. Пара развелась до рождения мальчика, будущая мать уехала на свою родину в Челябинскую область. Курганец алиментов на содержание ребенка не платил, его судьбой ни разу не интересовался. Сам он в суд не явился и с требованиями иска согласился. В судебном заседании было отмечено, что родственникам погибшего челябинца полагаются выплаты в равных долях в размере порядка 8 млн рублей. Мать погибшего утверждала, что отец из Курганской области не заслужил права на выплаты. Суд удовлетворил требования челябинки. Поскольку ответчик при жизни его сына до совершеннолетия и до момента его гибели своих обязанностей родителя не исполнял, права на получение мер соцподдержки как родитель военнослужащего он был лишен. Ранее URA.RU сообщало, что челябинка подала иск к бывшему мужу из Курганской области. Женщина утверждала, что отец ее погибшего сына сидит в колонии. Она требовала лишить мужчину выплат, положенных родственникам погибшим на СВО.