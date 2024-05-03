Свердловчане начали продавать мотоциклы «Урал» от «Опорного края». Фото

04 мая 2024 в 06:08 Размер текста - 17 +

Подарки от викторины, счастливчики продают на досках объявлений Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловчане начали продавать мотоциклы Урал выигранные в викторине «Опорный край». Объявления о продаже начали появляться на «Авито». «Новый мотоцикл „Урал“ (Ural cT) 2024, лимитированная версия „Опорный край — 90-лет Свердловской области“. Выпущено 20 штук. На гарантии. Дисковые тормоза Brembo в круг, стояночный тормоз, задняя передача. Черный-матовый. Возможен обоснованный торг. На учете не стоял, вы будете первым владельцем. Без пробега, с пункта выдачи доставлял на эвакуаторе», — пишет продавец в описании. На продажу выставлено уже пять лимитированных мотоциклов из двадцати выпущенных. Цены на «Уралы» варьируются от 1300000 рублей до 1600000 рублей. Некоторые продавцы отмечают, что продают мотоциклы за ненадобностью. Авито Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчане начали продавать мотоциклы Урал выигранные в викторине «Опорный край». Объявления о продаже начали появляться на «Авито». «Новый мотоцикл „Урал“ (Ural cT) 2024, лимитированная версия „Опорный край — 90-лет Свердловской области“. Выпущено 20 штук. На гарантии. Дисковые тормоза Brembo в круг, стояночный тормоз, задняя передача. Черный-матовый. Возможен обоснованный торг. На учете не стоял, вы будете первым владельцем. Без пробега, с пункта выдачи доставлял на эвакуаторе», — пишет продавец в описании. На продажу выставлено уже пять лимитированных мотоциклов из двадцати выпущенных. Цены на «Уралы» варьируются от 1300000 рублей до 1600000 рублей. Некоторые продавцы отмечают, что продают мотоциклы за ненадобностью.