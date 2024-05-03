Свердловчане начали продавать мотоциклы Урал выигранные в викторине «Опорный край». Объявления о продаже начали появляться на «Авито».
«Новый мотоцикл „Урал“ (Ural cT) 2024, лимитированная версия „Опорный край — 90-лет Свердловской области“. Выпущено 20 штук. На гарантии. Дисковые тормоза Brembo в круг, стояночный тормоз, задняя передача. Черный-матовый. Возможен обоснованный торг. На учете не стоял, вы будете первым владельцем. Без пробега, с пункта выдачи доставлял на эвакуаторе», — пишет продавец в описании.
На продажу выставлено уже пять лимитированных мотоциклов из двадцати выпущенных. Цены на «Уралы» варьируются от 1300000 рублей до 1600000 рублей. Некоторые продавцы отмечают, что продают мотоциклы за ненадобностью.
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