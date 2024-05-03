03 мая 2024

Свердловчане начали продавать мотоциклы «Урал» от «Опорного края». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Викторина «Опорный край». Екатеринбург, викторина опорный край
Подарки от викторины, счастливчики продают на досках объявлений Фото:

Свердловчане начали продавать мотоциклы Урал выигранные в викторине «Опорный край». Объявления о продаже начали появляться на «Авито».

«Новый мотоцикл „Урал“ (Ural cT) 2024, лимитированная версия „Опорный край — 90-лет Свердловской области“. Выпущено 20 штук. На гарантии. Дисковые тормоза Brembo в круг, стояночный тормоз, задняя передача. Черный-матовый. Возможен обоснованный торг. На учете не стоял, вы будете первым владельцем. Без пробега, с пункта выдачи доставлял на эвакуаторе», — пишет продавец в описании.

На продажу выставлено уже пять лимитированных мотоциклов из двадцати выпущенных. Цены на «Уралы» варьируются от 1300000 рублей до 1600000 рублей. Некоторые продавцы отмечают, что продают мотоциклы за ненадобностью.

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Свердловчане начали продавать мотоциклы Урал выигранные в викторине «Опорный край». Объявления о продаже начали появляться на «Авито». «Новый мотоцикл „Урал“ (Ural cT) 2024, лимитированная версия „Опорный край — 90-лет Свердловской области“. Выпущено 20 штук. На гарантии. Дисковые тормоза Brembo в круг, стояночный тормоз, задняя передача. Черный-матовый. Возможен обоснованный торг. На учете не стоял, вы будете первым владельцем. Без пробега, с пункта выдачи доставлял на эвакуаторе», — пишет продавец в описании. На продажу выставлено уже пять лимитированных мотоциклов из двадцати выпущенных. Цены на «Уралы» варьируются от 1300000 рублей до 1600000 рублей. Некоторые продавцы отмечают, что продают мотоциклы за ненадобностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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