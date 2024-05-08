Экономист оценила потери россиян из-за ошибок при расчете пенсий

Экономист Солодовникова: меньшая пенсия может быть из-за неучтенного стажа

08 мая 2024 в 06:07 Размер текста - 17 +

Экономист посоветовала россиянам проверять лицевой счет через «Госуслуги» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Величина пенсии может быть меньше ожидаемой у россиян из-за неучтенного трудового стажа и неофициальной работы, в ходе которой не производились страховые взносы. Об этом рассказала старший преподаватель факультета экономики и права РАНХиГС Марина Солодовникова. «Ошибки в начислении пенсий — это все-таки исключение из правил. Однако они возможны. К примеру, по каким-то причинам может быть учтен не весь стаж», — сказала Солодовникова в беседе с РИА Новости. Она также подчеркнула важность проверки индивидуального лицевого счета через сервис «Госуслуги» для удостоверения, что все периоды трудовой деятельности были засчитаны Социальным фондом. По словам эксперта, для избежания подобных ошибок гражданам следует регулярно контролировать информацию о своем трудовом стаже и страховых выплатах, фиксируемых в Социальном фонде. В случае обнаружения несоответствий, необходимо своевременно обращаться в соответствующие органы для их устранения. Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко объяснила, как россиянам накопить на дополнительную пенсию. По ее словам, для этого необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и вносить деньги на счет. Президент России Владимир Путин поручил повысить пенсии и доходы россиян до 2030 года, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Величина пенсии может быть меньше ожидаемой у россиян из-за неучтенного трудового стажа и неофициальной работы, в ходе которой не производились страховые взносы. Об этом рассказала старший преподаватель факультета экономики и права РАНХиГС Марина Солодовникова. «Ошибки в начислении пенсий — это все-таки исключение из правил. Однако они возможны. К примеру, по каким-то причинам может быть учтен не весь стаж», — сказала Солодовникова в беседе с РИА Новости. Она также подчеркнула важность проверки индивидуального лицевого счета через сервис «Госуслуги» для удостоверения, что все периоды трудовой деятельности были засчитаны Социальным фондом. По словам эксперта, для избежания подобных ошибок гражданам следует регулярно контролировать информацию о своем трудовом стаже и страховых выплатах, фиксируемых в Социальном фонде. В случае обнаружения несоответствий, необходимо своевременно обращаться в соответствующие органы для их устранения. Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко объяснила, как россиянам накопить на дополнительную пенсию. По ее словам, для этого необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и вносить деньги на счет. Президент России Владимир Путин поручил повысить пенсии и доходы россиян до 2030 года, передает RT.