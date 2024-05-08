Политика Кремль отреагировал на «покушение» на Зеленского Песков о покушении на Зеленского: вряд ли можно воспринимать информацию от СБУ 08 мая 2024 в 14:03 Размер текста - 17 + Ранее СБУ сообщала, что на Зеленского готовилось покушение Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Информацию от СБУ нельзя воспринимать как серьезную. Так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о том, что на президента Украины Владимира Зеленского готовилось покушение. «Никак не могу прокомментировать. Вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет от СБУ. Поэтому ничего не могу сказать», — поделился Песков с журналистами. 7 мая служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что против Владимира Зеленского якобы готовилось покушение. Также планировалось устранение главы СБУ Василия Малюка и руководителя ГУР Кирилла Буданова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Информацию от СБУ нельзя воспринимать как серьезную. Так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о том, что на президента Украины Владимира Зеленского готовилось покушение. «Никак не могу прокомментировать. Вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет от СБУ. Поэтому ничего не могу сказать», — поделился Песков с журналистами. 7 мая служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что против Владимира Зеленского якобы готовилось покушение. Также планировалось устранение главы СБУ Василия Малюка и руководителя ГУР Кирилла Буданова {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям