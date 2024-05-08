Кремль отреагировал на «покушение» на Зеленского

Песков о покушении на Зеленского: вряд ли можно воспринимать информацию от СБУ
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Ранее СБУ сообщала, что на Зеленского готовилось покушение Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Информацию от СБУ нельзя воспринимать как серьезную. Так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о том, что на президента Украины Владимира Зеленского готовилось покушение.

«Никак не могу прокомментировать. Вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет от СБУ. Поэтому ничего не могу сказать», — поделился Песков с журналистами.

7 мая служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что против Владимира Зеленского якобы готовилось покушение. Также планировалось устранение главы СБУ Василия Малюка и руководителя ГУР Кирилла Буданова

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Информацию от СБУ нельзя воспринимать как серьезную. Так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о том, что на президента Украины Владимира Зеленского готовилось покушение. «Никак не могу прокомментировать. Вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет от СБУ. Поэтому ничего не могу сказать», — поделился Песков с журналистами. 7 мая служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что против Владимира Зеленского якобы готовилось покушение. Также планировалось устранение главы СБУ Василия Малюка и руководителя ГУР Кирилла Буданова
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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