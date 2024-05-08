Кремль отреагировал на «покушение» на Зеленского

Ранее СБУ сообщала, что на Зеленского готовилось покушение
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Информацию от СБУ нельзя воспринимать как серьезную. Так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о том, что на президента Украины Владимира Зеленского готовилось покушение.
«Никак не могу прокомментировать. Вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет от СБУ. Поэтому ничего не могу сказать», — поделился Песков с журналистами.
7 мая служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что против Владимира Зеленского якобы готовилось покушение. Также планировалось устранение главы СБУ Василия Малюка и руководителя ГУР Кирилла Буданова
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