Путин потребовал увеличить МРОТ до 35 тысяч

07 мая 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

По поручению Путина размер МРОТ должен вырасти в два раза Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Президент России Владимир Путин поручил удвоить минимальный размер оплаты труда к 2030 году. Согласно указу российского лидера, он должен составить 35 тысяч рублей в месяц. «Обеспечение повышения опережающими темпами минимального размера оплаты труда, в том числе его рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее чем 35 тысяч рублей в месяц», — говорится в указе Путина. Документ опубликован на сайте Кремля. Сейчас размер МРОТ составляет 19 242 рубля. Ранее президент Владимир Путин анонсировал существенное повышение МРОТ уже в 2024 году. С 2025 года соотношение этого показателя с медианной зарплатой будет составлять не менее 48%. Это отразится на размере выплат, в том числе социальных пособий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поручил удвоить минимальный размер оплаты труда к 2030 году. Согласно указу российского лидера, он должен составить 35 тысяч рублей в месяц. «Обеспечение повышения опережающими темпами минимального размера оплаты труда, в том числе его рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее чем 35 тысяч рублей в месяц», — говорится в указе Путина. Документ опубликован на сайте Кремля. Сейчас размер МРОТ составляет 19 242 рубля. Ранее президент Владимир Путин анонсировал существенное повышение МРОТ уже в 2024 году. С 2025 года соотношение этого показателя с медианной зарплатой будет составлять не менее 48%. Это отразится на размере выплат, в том числе социальных пособий.