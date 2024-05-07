Путин потребовал увеличить МРОТ до 35 тысяч

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
По поручению Путина размер МРОТ должен вырасти в два раза Фото:
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Новая экономика России

Президент России Владимир Путин поручил удвоить минимальный размер оплаты труда к 2030 году. Согласно указу российского лидера, он должен составить 35 тысяч рублей в месяц.

«Обеспечение повышения опережающими темпами минимального размера оплаты труда, в том числе его рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее чем 35 тысяч рублей в месяц», — говорится в указе Путина. Документ опубликован на сайте Кремля.

Сейчас размер МРОТ составляет 19 242 рубля. Ранее президент Владимир Путин анонсировал существенное повышение МРОТ уже в 2024 году. С 2025 года соотношение этого показателя с медианной зарплатой будет составлять не менее 48%. Это отразится на размере выплат, в том числе социальных пособий.

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Президент России Владимир Путин поручил удвоить минимальный размер оплаты труда к 2030 году. Согласно указу российского лидера, он должен составить 35 тысяч рублей в месяц. «Обеспечение повышения опережающими темпами минимального размера оплаты труда, в том числе его рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее чем 35 тысяч рублей в месяц», — говорится в указе Путина. Документ опубликован на сайте Кремля. Сейчас размер МРОТ составляет 19 242 рубля. Ранее президент Владимир Путин анонсировал существенное повышение МРОТ уже в 2024 году. С 2025 года соотношение этого показателя с медианной зарплатой будет составлять не менее 48%. Это отразится на размере выплат, в том числе социальных пособий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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