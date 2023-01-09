В Новом Уренгое (ЯНАО) автомобилисты выстроились в очередь перед газозаправочной станцией. Видео опубликовано в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте».
«АГЗС», — подписал ролик Сергей Гончаров. В комментариях пользователи высказались о возможных причинах затора.
Алексей Пашкевич предположил, что в очереди стоят таксисты. «Не только таксисты ездят на газу. Газ можно ставить и на автомобили, которые расходуют не так много топлива», — ответил Виталий Никитин и добавил, что люди самостоятельно принимают решения о финансовых тратах. «850 машин за сутки, я работаю там», — добавил Руслан Якупов.
Ранее URA.RU сообщало, что автолюбители Нового Уренгоя жалуются на очереди на заправках, принадлежащих компании «Газпромнефть». Они предполагают, что причиной очередей стала продажа кофе, сигарет и фаст-фуда.
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