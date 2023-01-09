09 января 2023

Автомобилисты в ЯНАО выстроились в очередь возле заправки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, газ, заправка, пропан, агзс
Автолюбители из Нового Уренгоя засняли очередь перед АГЗС Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) автомобилисты выстроились в очередь перед газозаправочной станцией. Видео опубликовано в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте».

«АГЗС», — подписал ролик Сергей Гончаров. В комментариях пользователи высказались о возможных причинах затора.

Алексей Пашкевич предположил, что в очереди стоят таксисты. «Не только таксисты ездят на газу. Газ можно ставить и на автомобили, которые расходуют не так много топлива», — ответил Виталий Никитин и добавил, что люди самостоятельно принимают решения о финансовых тратах. «850 машин за сутки, я работаю там», — добавил Руслан Якупов.

Ранее URA.RU сообщало, что автолюбители Нового Уренгоя жалуются на очереди на заправках, принадлежащих компании «Газпромнефть». Они предполагают, что причиной очередей стала продажа кофе, сигарет и фаст-фуда.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) автомобилисты выстроились в очередь перед газозаправочной станцией. Видео опубликовано в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте». «АГЗС», — подписал ролик Сергей Гончаров. В комментариях пользователи высказались о возможных причинах затора. Алексей Пашкевич предположил, что в очереди стоят таксисты. «Не только таксисты ездят на газу. Газ можно ставить и на автомобили, которые расходуют не так много топлива», — ответил Виталий Никитин и добавил, что люди самостоятельно принимают решения о финансовых тратах. «850 машин за сутки, я работаю там», — добавил Руслан Якупов. Ранее URA.RU сообщало, что автолюбители Нового Уренгоя жалуются на очереди на заправках, принадлежащих компании «Газпромнефть». Они предполагают, что причиной очередей стала продажа кофе, сигарет и фаст-фуда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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