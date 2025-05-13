13 мая 2025

Путин раскритиковал подмену кубанского вина импортным

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин едва сдержался, высказываясь о подмене вина
Путин едва сдержался, высказываясь о подмене вина Фото:

Президент России Владимир Путин выразил недовольство прежней практикой, при которой на Кубани производили вино из импортного сусла, представляя его как продукцию российского происхождения. Об этом глава государства высказался на встрече с членами «Деловой России».

«У нас в области виноделия танкерами привозили виноматериалы и разливали условно как кубанское вино. Какое … кубанское вино?!» — возмутился президент, слова которого передает ТАСС. Он также отметил, что контрафакт в настоящее время приобретает «сложные формы».

Ранее на этой же встрече Путин поднимал вопросы защиты национальных интересов и критиковал действия западных политиков и брендов, покинувших российский рынок. Президент подчеркнул, что решения по возвращению иностранных компаний будут приниматься с учетом их поведения во время ухода и в интересах страны.

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Президент России Владимир Путин выразил недовольство прежней практикой, при которой на Кубани производили вино из импортного сусла, представляя его как продукцию российского происхождения. Об этом глава государства высказался на встрече с членами «Деловой России». «У нас в области виноделия танкерами привозили виноматериалы и разливали условно как кубанское вино. Какое … кубанское вино?!» — возмутился президент, слова которого передает ТАСС. Он также отметил, что контрафакт в настоящее время приобретает «сложные формы». Ранее на этой же встрече Путин поднимал вопросы защиты национальных интересов и критиковал действия западных политиков и брендов, покинувших российский рынок. Президент подчеркнул, что решения по возвращению иностранных компаний будут приниматься с учетом их поведения во время ухода и в интересах страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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