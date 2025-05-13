Путин раскритиковал подмену кубанского вина импортным

Президент России Владимир Путин выразил недовольство прежней практикой, при которой на Кубани производили вино из импортного сусла, представляя его как продукцию российского происхождения. Об этом глава государства высказался на встрече с членами «Деловой России».
«У нас в области виноделия танкерами привозили виноматериалы и разливали условно как кубанское вино. Какое … кубанское вино?!» — возмутился президент, слова которого передает ТАСС. Он также отметил, что контрафакт в настоящее время приобретает «сложные формы».
Ранее на этой же встрече Путин поднимал вопросы защиты национальных интересов и критиковал действия западных политиков и брендов, покинувших российский рынок. Президент подчеркнул, что решения по возвращению иностранных компаний будут приниматься с учетом их поведения во время ухода и в интересах страны.
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