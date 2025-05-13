13 мая 2025

В Токмаке из-за обстрелов ВСУ поврежден жилой дом

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Жилой дом поврежден в Токмаке из-за обстрелов ВСУ
Жилой дом поврежден в Токмаке из-за обстрелов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрела в городе Токмак Запорожской области был поврежден жилой дом. Об этом глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков.

«В результате украинской агрессии в городе Токмак повреждены городской рынок, здание недействующего детского сада, бывший магазин и пятиэтажный гражданский дом», — рассказал Калмыков, передает ТАСС. По его словам, инцидент произошел в ходе очередного обстрела территории муниципалитета.

Сейчас уточняются данные о пострадавших и масштабах разрушений. Местные власти продолжают оценку ущерба, а на месте работают оперативные службы.

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В результате обстрела в городе Токмак Запорожской области был поврежден жилой дом. Об этом глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков. «В результате украинской агрессии в городе Токмак повреждены городской рынок, здание недействующего детского сада, бывший магазин и пятиэтажный гражданский дом», — рассказал Калмыков, передает ТАСС. По его словам, инцидент произошел в ходе очередного обстрела территории муниципалитета. Сейчас уточняются данные о пострадавших и масштабах разрушений. Местные власти продолжают оценку ущерба, а на месте работают оперативные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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