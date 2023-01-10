Депутат Госдумы сходила с женой челябинского губернатора на встречу с баскетболистами. Фото

11 января 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер (на фото) и Яна Лантратова встретились с клубом «Челбаскет» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы Яна Лантратова вместе с женой губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ириной, встретились с местным баскетбольным клубом «Челбаскет». О встрече депутат написала в социальных сетях. «Посетили с Ириной Текслер спортивное мероприятие „Вечерний Челбаскет“. На вечер были приглашены все члены системы баскетбольного клуба», — написала Лантратова в своем telegram-канале. По словам парламентария, во встрече приняли участие две команды детской юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ), студенческая сборная области, представители «Курчатова», а также спонсоры и друзья. Директор клуба Николай Сандаков рассказал о дальнейших планах. 1 декабря Текслер и Лантратова встретились в Совете Федерации, где состоялось открытие выставки творческих людей с ограниченными возможностями. В выставке приняли участие художники из 35 субъектов РФ. Ирина Текслер (посередине) и Яна Лантратова (справа) встертились с игроками в часть празднования Рождества Христова Фото: telegram-канал Яны Лантратовой Фото: telegram-канал Яны Лантратовой Фото: telegram-канал Яны Лантратовой

Депутат Госдумы Яна Лантратова вместе с женой губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ириной, встретились с местным баскетбольным клубом «Челбаскет». О встрече депутат написала в социальных сетях. «Посетили с Ириной Текслер спортивное мероприятие „Вечерний Челбаскет“. На вечер были приглашены все члены системы баскетбольного клуба», — написала Лантратова в своем telegram-канале. По словам парламентария, во встрече приняли участие две команды детской юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ), студенческая сборная области, представители «Курчатова», а также спонсоры и друзья. Директор клуба Николай Сандаков рассказал о дальнейших планах. 1 декабря Текслер и Лантратова встретились в Совете Федерации, где состоялось открытие выставки творческих людей с ограниченными возможностями. В выставке приняли участие художники из 35 субъектов РФ.