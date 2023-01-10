10 января 2023

Депутат Госдумы сходила с женой челябинского губернатора на встречу с баскетболистами. Фото

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Алексей Текслер, обращение к депутатам законодательного собрания. Челябинск, текслер ирина
Ирина Текслер (на фото) и Яна Лантратова встретились с клубом «Челбаскет» Фото:

Депутат Госдумы Яна Лантратова вместе с женой губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ириной, встретились с местным баскетбольным клубом «Челбаскет». О встрече депутат написала в социальных сетях.

«Посетили с Ириной Текслер спортивное мероприятие „Вечерний Челбаскет“. На вечер были приглашены все члены системы баскетбольного клуба», — написала Лантратова в своем telegram-канале.

По словам парламентария, во встрече приняли участие две команды детской юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ), студенческая сборная области, представители «Курчатова», а также спонсоры и друзья. Директор клуба Николай Сандаков рассказал о дальнейших планах.

1 декабря Текслер и Лантратова встретились в Совете Федерации, где состоялось открытие выставки творческих людей с ограниченными возможностями. В выставке приняли участие художники из 35 субъектов РФ.

Ирина Текслер (посередине) и Яна Лантратова (справа) встертились с игроками в часть празднования Рождества Христова
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Депутат Госдумы Яна Лантратова вместе с женой губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ириной, встретились с местным баскетбольным клубом «Челбаскет». О встрече депутат написала в социальных сетях. «Посетили с Ириной Текслер спортивное мероприятие „Вечерний Челбаскет“. На вечер были приглашены все члены системы баскетбольного клуба», — написала Лантратова в своем telegram-канале. По словам парламентария, во встрече приняли участие две команды детской юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ), студенческая сборная области, представители «Курчатова», а также спонсоры и друзья. Директор клуба Николай Сандаков рассказал о дальнейших планах. 1 декабря Текслер и Лантратова встретились в Совете Федерации, где состоялось открытие выставки творческих людей с ограниченными возможностями. В выставке приняли участие художники из 35 субъектов РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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