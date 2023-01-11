Путин определил основные задачи правительства РФ в 2023 году

В 2023 году России необходимо достичь независимости в развитии, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В 2023 году правительству России надо решить вопросы независимого развития государства. Кроме того, кабмину предстоит решить проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации, а также повысить обороноспособность страны. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
«Правительству РФ стоит добиться решения о суверенном и независимом развитии России», — заявил Путин на совещании с членами правительства. Его трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Президент добавил, что Россия должна повысить обороноспособность и решить проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных сил РФ.
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