Жители Челябинска скупают дачи в Миассе, чтобы перевести их под жилье. Как рассказала URA.RU риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова, цены на этот вид недвижимости начали расти.
«В Челябинске это уже давно распространено. Сейчас перешло на Миасс. Люди поменяли свое отношение к садовым участкам, плюс у нас новый генеральный план, который позволяет строить в СНТ жилые дома», — пояснила риелтор.
По словам Кушновой, на данный момент в Миассе садовый участок с домиком в черте города в среднем можно приобрести по цене от 1 млн тысяч до 10,5 млн рублей. В пригороде курортного города стоимость дачи составит от 100 тысяч до 3 млн рублей. В целом цена зависит от близости к центру, наличия коммуникаций на участке и состояния объекта.
Осенью 2022 года жители Челябинска начали активно скупать садовые участки в городе. Особой популярностью пользовались частные дома в черте города в хорошем состоянии, их можно было приобрести за 600 тысяч рублей.
в Миассе садовый участок с домиком в черте города в среднем можно приобрести по цене от 1 млн тысяч до 10,5 млн рублей.
Фото: сайт «Авито»
В пригороде Миасса стоимость дачи — от 100 тысяч рублей до 3 млн рублей
Фото: сайт «Авито»
Цена дачи в Миасском городском округе зависит от близости к центру города, наличия коммуникаций на участке и состояния объекта
Фото: сайт «Авито»
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».
Жители Челябинска скупают дачи в Миассе, чтобы перевести их под жилье. Как рассказала URA.RU риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова, цены на этот вид недвижимости начали расти. «В Челябинске это уже давно распространено. Сейчас перешло на Миасс. Люди поменяли свое отношение к садовым участкам, плюс у нас новый генеральный план, который позволяет строить в СНТ жилые дома», — пояснила риелтор. По словам Кушновой, на данный момент в Миассе садовый участок с домиком в черте города в среднем можно приобрести по цене от 1 млн тысяч до 10,5 млн рублей. В пригороде курортного города стоимость дачи составит от 100 тысяч до 3 млн рублей. В целом цена зависит от близости к центру, наличия коммуникаций на участке и состояния объекта. Осенью 2022 года жители Челябинска начали активно скупать садовые участки в городе. Особой популярностью пользовались частные дома в черте города в хорошем состоянии, их можно было приобрести за 600 тысяч рублей.