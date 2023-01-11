11 января 2023

Челябинцы скупают дачи в Миассе под жилье. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа в челябинском городском бору. Челябинск, отражение, коттеджный поселок, река миасс , благодатово
Стоимость дачного участка в Миассе в черте города составляет от 1 млн до 10,5 млн рублей Фото:

Жители Челябинска скупают дачи в Миассе, чтобы перевести их под жилье. Как рассказала URA.RU риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова, цены на этот вид недвижимости начали расти.

«В Челябинске это уже давно распространено. Сейчас перешло на Миасс. Люди поменяли свое отношение к садовым участкам, плюс у нас новый генеральный план, который позволяет строить в СНТ жилые дома», — пояснила риелтор.

По словам Кушновой, на данный момент в Миассе садовый участок с домиком в черте города в среднем можно приобрести по цене от 1 млн тысяч до 10,5 млн рублей. В пригороде курортного города стоимость дачи составит от 100 тысяч до 3 млн рублей. В целом цена зависит от близости к центру, наличия коммуникаций на участке и состояния объекта.

Осенью 2022 года жители Челябинска начали активно скупать садовые участки в городе. Особой популярностью пользовались частные дома в черте города в хорошем состоянии, их можно было приобрести за 600 тысяч рублей.

в Миассе садовый участок с домиком в черте города в среднем можно приобрести по цене от 1 млн тысяч до 10,5 млн рублей.
Фото:
В пригороде Миасса стоимость дачи — от 100 тысяч рублей до 3 млн рублей
Фото:
Цена дачи в Миасском городском округе зависит от близости к центру города, наличия коммуникаций на участке и состояния объекта
Фото:

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Жители Челябинска скупают дачи в Миассе, чтобы перевести их под жилье. Как рассказала URA.RU риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова, цены на этот вид недвижимости начали расти. «В Челябинске это уже давно распространено. Сейчас перешло на Миасс. Люди поменяли свое отношение к садовым участкам, плюс у нас новый генеральный план, который позволяет строить в СНТ жилые дома», — пояснила риелтор. По словам Кушновой, на данный момент в Миассе садовый участок с домиком в черте города в среднем можно приобрести по цене от 1 млн тысяч до 10,5 млн рублей. В пригороде курортного города стоимость дачи составит от 100 тысяч до 3 млн рублей. В целом цена зависит от близости к центру, наличия коммуникаций на участке и состояния объекта. Осенью 2022 года жители Челябинска начали активно скупать садовые участки в городе. Особой популярностью пользовались частные дома в черте города в хорошем состоянии, их можно было приобрести за 600 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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