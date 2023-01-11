Стоимость дачного участка в Миассе в черте города составляет от 1 млн до 10,5 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска скупают дачи в Миассе, чтобы перевести их под жилье. Как рассказала URA.RU риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова, цены на этот вид недвижимости начали расти.

«В Челябинске это уже давно распространено. Сейчас перешло на Миасс. Люди поменяли свое отношение к садовым участкам, плюс у нас новый генеральный план, который позволяет строить в СНТ жилые дома», — пояснила риелтор.

По словам Кушновой, на данный момент в Миассе садовый участок с домиком в черте города в среднем можно приобрести по цене от 1 млн тысяч до 10,5 млн рублей. В пригороде курортного города стоимость дачи составит от 100 тысяч до 3 млн рублей. В целом цена зависит от близости к центру, наличия коммуникаций на участке и состояния объекта.

Осенью 2022 года жители Челябинска начали активно скупать садовые участки в городе. Особой популярностью пользовались частные дома в черте города в хорошем состоянии, их можно было приобрести за 600 тысяч рублей.

в Миассе садовый участок с домиком в черте города в среднем можно приобрести по цене от 1 млн тысяч до 10,5 млн рублей. Фото: сайт «Авито»

В пригороде Миасса стоимость дачи — от 100 тысяч рублей до 3 млн рублей Фото: сайт «Авито»