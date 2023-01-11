Прокуратура заставили мэрию пермского поселка ремонтировать могилу

Прокуратура Ильинского района (Пермский край) заставила местную мэрию отремонтировать памятник могилы ученого Александра Теплоухова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры на своем сайте.
«По итогам проверки прокурором направлено в суд заявление об обязании администрации провести работы по обеспечению сохранности объекта культурного наследия. В настоящее время решение суда исполнено, памятник приведен в нормативное состояние», — говорится на сайте.
Александр Теплоухов — выдающийся российский ученый, лесовод, основатель дендропарка «Кузьминка», организовал образцовое лесоустройство в Пермской губернии в XIX веке. После смерти его похоронили в поселке Ильинское, памятник на его могиле позже стал объектом культурного наследия. Неудовлетворительное состояние надгробия заметили сотрудники надзорного ведомства — памятник частично разрушился, у него потрескалась штукатурка, а мраморная доска раскололась.
Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».