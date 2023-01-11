11 января 2023

Прокуратура заставили мэрию пермского поселка ремонтировать могилу

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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , прокуратура, папка сделами, с делами
Требование о починке памятнике прокуратура направила в суд Фото:

Прокуратура Ильинского района (Пермский край) заставила местную мэрию отремонтировать памятник могилы ученого Александра Теплоухова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры на своем сайте.

«По итогам проверки прокурором направлено в суд заявление об обязании администрации провести работы по обеспечению сохранности объекта культурного наследия. В настоящее время решение суда исполнено, памятник приведен в нормативное состояние», — говорится на сайте.

Александр Теплоухов — выдающийся российский ученый, лесовод, основатель дендропарка «Кузьминка», организовал образцовое лесоустройство в Пермской губернии в XIX веке. После смерти его похоронили в поселке Ильинское, памятник на его могиле позже стал объектом культурного наследия. Неудовлетворительное состояние надгробия заметили сотрудники надзорного ведомства — памятник частично разрушился, у него потрескалась штукатурка, а мраморная доска раскололась.

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Прокуратура Ильинского района (Пермский край) заставила местную мэрию отремонтировать памятник могилы ученого Александра Теплоухова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры на своем сайте. «По итогам проверки прокурором направлено в суд заявление об обязании администрации провести работы по обеспечению сохранности объекта культурного наследия. В настоящее время решение суда исполнено, памятник приведен в нормативное состояние», — говорится на сайте. Александр Теплоухов — выдающийся российский ученый, лесовод, основатель дендропарка «Кузьминка», организовал образцовое лесоустройство в Пермской губернии в XIX веке. После смерти его похоронили в поселке Ильинское, памятник на его могиле позже стал объектом культурного наследия. Неудовлетворительное состояние надгробия заметили сотрудники надзорного ведомства — памятник частично разрушился, у него потрескалась штукатурка, а мраморная доска раскололась.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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