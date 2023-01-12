Жители Озерска приняли за труп елку в мешке, выброшенную на помойку. Фото

12 января 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

Озерчане побоялись, что вместо елки в пакете может быть тело человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Озерска (Челябинская область) приняли за труп человека елку, которую кто-то выбросил на помойку в черном полиэтиленовом пакете. По их мнению, такой способ утилизации новогоднего дерева может перепугать соседей. «Озерчане, важная просьба! Не выкидывайте так елки, пожалуйста! Не создавайте лишнюю работу для полиции», — сообщается в паблике «Озерск каждый день» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях горожане пишут, что пожилые люди могут не оценить юмора и вызвать стражей порядка. Некоторые сомневаются, что в пакете, фотография которого опубликована в соцсетях, действительно была елка. Ранее сообщалось, что торговцев, оставивших непроданные новогодние елки на улицах Челябинска, занесут в черный список. Им запретят продавать елки в следующем сезоне. Паблик «Озерск каждый день» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Озерска (Челябинская область) приняли за труп человека елку, которую кто-то выбросил на помойку в черном полиэтиленовом пакете. По их мнению, такой способ утилизации новогоднего дерева может перепугать соседей. «Озерчане, важная просьба! Не выкидывайте так елки, пожалуйста! Не создавайте лишнюю работу для полиции», — сообщается в паблике «Озерск каждый день» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях горожане пишут, что пожилые люди могут не оценить юмора и вызвать стражей порядка. Некоторые сомневаются, что в пакете, фотография которого опубликована в соцсетях, действительно была елка. Ранее сообщалось, что торговцев, оставивших непроданные новогодние елки на улицах Челябинска, занесут в черный список. Им запретят продавать елки в следующем сезоне.