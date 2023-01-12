Жители Озерска (Челябинская область) приняли за труп человека елку, которую кто-то выбросил на помойку в черном полиэтиленовом пакете. По их мнению, такой способ утилизации новогоднего дерева может перепугать соседей.
«Озерчане, важная просьба! Не выкидывайте так елки, пожалуйста! Не создавайте лишнюю работу для полиции», — сообщается в паблике «Озерск каждый день» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях горожане пишут, что пожилые люди могут не оценить юмора и вызвать стражей порядка. Некоторые сомневаются, что в пакете, фотография которого опубликована в соцсетях, действительно была елка.
Ранее сообщалось, что торговцев, оставивших непроданные новогодние елки на улицах Челябинска, занесут в черный список. Им запретят продавать елки в следующем сезоне.
Паблик «Озерск каждый день» в соцсети «ВКонтакте»
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».
Жители Озерска (Челябинская область) приняли за труп человека елку, которую кто-то выбросил на помойку в черном полиэтиленовом пакете. По их мнению, такой способ утилизации новогоднего дерева может перепугать соседей. «Озерчане, важная просьба! Не выкидывайте так елки, пожалуйста! Не создавайте лишнюю работу для полиции», — сообщается в паблике «Озерск каждый день» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях горожане пишут, что пожилые люди могут не оценить юмора и вызвать стражей порядка. Некоторые сомневаются, что в пакете, фотография которого опубликована в соцсетях, действительно была елка. Ранее сообщалось, что торговцев, оставивших непроданные новогодние елки на улицах Челябинска, занесут в черный список. Им запретят продавать елки в следующем сезоне.