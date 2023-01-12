Жители Озерска приняли за труп елку в мешке, выброшенную на помойку. Фото

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Рейд по местам несанкционированной торговли елками. Челябинск, погрузка, елки, конфискация, елочный базар, торговля елками
Озерчане побоялись, что вместо елки в пакете может быть тело человека Фото:

Жители Озерска (Челябинская область) приняли за труп человека елку, которую кто-то выбросил на помойку в черном полиэтиленовом пакете. По их мнению, такой способ утилизации новогоднего дерева может перепугать соседей.

«Озерчане, важная просьба! Не выкидывайте так елки, пожалуйста! Не создавайте лишнюю работу для полиции», — сообщается в паблике «Озерск каждый день» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях горожане пишут, что пожилые люди могут не оценить юмора и вызвать стражей порядка. Некоторые сомневаются, что в пакете, фотография которого опубликована в соцсетях, действительно была елка.

Ранее сообщалось, что торговцев, оставивших непроданные новогодние елки на улицах Челябинска, занесут в черный список. Им запретят продавать елки в следующем сезоне.

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Жители Озерска (Челябинская область) приняли за труп человека елку, которую кто-то выбросил на помойку в черном полиэтиленовом пакете. По их мнению, такой способ утилизации новогоднего дерева может перепугать соседей. «Озерчане, важная просьба! Не выкидывайте так елки, пожалуйста! Не создавайте лишнюю работу для полиции», — сообщается в паблике «Озерск каждый день» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях горожане пишут, что пожилые люди могут не оценить юмора и вызвать стражей порядка. Некоторые сомневаются, что в пакете, фотография которого опубликована в соцсетях, действительно была елка. Ранее сообщалось, что торговцев, оставивших непроданные новогодние елки на улицах Челябинска, занесут в черный список. Им запретят продавать елки в следующем сезоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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