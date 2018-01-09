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Главные новости Челябинской области
11:01  09 января 2018 0

В Челябинске накажут бизнесменов, разбросавших непроданные елки

Рейд по нелегальным елочным базарам. Челябинск, пешеходный преход
Непроданные елки выбросили на улицы ЧелябинскаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предпринимателей, выбросивших непроданные новогодние елки на улицы Челябинска, занесут в черный список. Об этом заявили во вторник, 9 января, на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент «URA.RU».

Тем, кто попал в черный список, могут запретить торговлю елками в декабре 2018 года. Сейчас собираются данные по точкам, где утром 1 января появились «зеленые кладбища». Сбором информации занимается управление торговли города. Соответствующее поручение получил начальник управления Сергей Березуев. Непроданные новогодние елки были брошены у торговых площадок и вдоль дорог.

Горожане выкладывали фото в соцсети и указывали адреса: «На пересечении 40 лет победы и 250 лет Челябинска… В Ленинском районе, возле ТК „Андреевский“ свалка ёлок». Многие обращали внимание на то, что так происходит каждый год. Торговцы не хотят убирать товар, который не смогли реализовать до наступления Нового года, и эта картина типична для большого города. Другие предлагали отказаться от «живых» деревьев и пользоваться искусственными елками.

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«Типичный Челябинск»

Альбина Золотухина
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