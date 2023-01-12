Россиянам рассказали, как сделать перерасчет за ЖКУ в январе

Эксперт по ЖКХ Ковалев: отсутствовавшие дома от пяти дней жильцы имеют право на снижение оплаты коммуналки

13 января 2023 в 05:00 Размер текста - 17 +

Перерасчету подлежат суммы, выставленные за период отсутствия граждан Фото: Денис Моргунов © URA.RU Если россияне отсутствовали дома более пяти дней, то они могут рассчитывать на снижение оплаты за услуги ЖКХ на этот период. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Валерий Ковалев. «Перерасчету подлежат суммы, выставленные за период вашего отсутствия за газ, воду, свет и вывоз мусора. При этом речь идет о тех ситуациях, когда по тем или иным причинам не установлены счетчики», — рассказал Ковалев агентству «Прайм». Чтобы произвести перерасчет, необходимо предоставить в управляющую компанию подтверждающие отсутствие документы. Например, билеты на самолет или поезд. Соответствующее заявление модно подать до поездки или не позднее 30 дней после ее. По словам эксперта, перерасчет можно также получить даже если уехал только один жилец. Ранее URA.RU писало, что в России с 2023 года оплата части долга за ЖКУ изменится. Как сообщили эксперты, нужды дома будут оплачиваться по потреблению, а не по нормативу.

Если россияне отсутствовали дома более пяти дней, то они могут рассчитывать на снижение оплаты за услуги ЖКХ на этот период. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Валерий Ковалев. «Перерасчету подлежат суммы, выставленные за период вашего отсутствия за газ, воду, свет и вывоз мусора. При этом речь идет о тех ситуациях, когда по тем или иным причинам не установлены счетчики», — рассказал Ковалев агентству «Прайм». Чтобы произвести перерасчет, необходимо предоставить в управляющую компанию подтверждающие отсутствие документы. Например, билеты на самолет или поезд. Соответствующее заявление модно подать до поездки или не позднее 30 дней после ее. По словам эксперта, перерасчет можно также получить даже если уехал только один жилец. Ранее URA.RU писало, что в России с 2023 года оплата части долга за ЖКУ изменится. Как сообщили эксперты, нужды дома будут оплачиваться по потреблению, а не по нормативу.