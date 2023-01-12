В центре Челябинска продают элитную двухуровневую квартиру за 30 млн рублей

За 240 квадратных метров продавец просит 30 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска у перекрестка Ленина и Энтузиастов рядом с «Фабрикой кофе» продают двухуровневую квартиру, которая относится к разряду элитных, свободной планировки с камином, сауной и с закрытой охраняемой территорией. За 240 квадратных метров продавец просит 30 млн рублей. Квартира девешле, чем в новостройке в новом ЖК на окраине города, пояснила URA.RU риелтор Татьяна Гоголева.

«Цена за квадратный метр в двухуровневой квартире на проспекте Ленина составляет 125 тысяч рублей. Для сравнения, сейчас недвижимость в новых ЖК, даже на окраине города, продают по 160 тысяч рублей за квадрат. Это хорошая альтернатива для покупателя, для которого важен центр города», — сообщила Кушнова.

Двухэтажная квартира расположена в шестиэтажном кирпичном доме на проспекте Ленина 68 А. Это самый первый элитный дом города с закрытой территорией. В квартире 5 комнат, из них 3 спальни, а также каминный зал, просторный холл и кабинет, множество подсобных помещений. Продавец сообщает, что квартира юридически проверена.

Ранее в центре Челябинска на продажу выставили элитную двухэтажную квартиру с террасами и запрограммированным лифтом по цене «хрущевки». Риелторы подсчитали, что цена за квадратный метр в помещении равна стоимости квадрата во вторичном жилье.

Квартира расположена в центре Челябинска у перекрестка Ленина и Энтузиастов рядом с «Фабрикой кофе» Фото: сайт «Авито»

В квартире 5 комнат, из них 3 спальни, а также просторная кухня, каминный зал, холл и кабинет, множество подсобных помещений Фото: сайт «Авито»

Помещение относится к разряду элитных, свободной планировки с камином, сауной и с закрытой охраняемой территорией Фото: сайт «Авито»

Цена за квадратный метр в двухуровневой квартире на проспекте Ленина составляет 125 тысяч рублей Фото: сайт «Авито»

Это самый первый элитный дом города с закрытой территорией Скрин: яндекс карты