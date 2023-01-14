14 января 2023
13 января 2023

В Копейске собирают срочную заявку для 10 бойцов передовой

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, снайпер, война, окоп, добровольцы, спецоперация, свд, чвк, сво, наемники
Волонтеры намерены собрать посылку за двое суток Фото:
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В Копейске Челябинской области волонтеры объявили срочный сбор необходимых вещей для десяти бойцов передовой. Об этом сообщили в соцсетях.

«Вчера получили очень срочную заявку на 10 человек. Сбор до завтра. Мы должны успеть», — говорится в сообществе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск Южный Урал» в соцсети «ВКонтакте».

В список попали калорийные продукты питания (сало, сгущенка, шоколад), кофе и сигареты, противовирусные лекарственные средства и инструменты (пила, топор, гвозди, трубы, пленка и изоляционные материалы). Кроме того, военным нужны мужские трусы, подтяжки, термобелье, рабочие перчатки, скотч и зажигалки.

Жители Копейска на постоянной основе формируют посылки для военнослужащих по поступающим от них заявкам. Это теплые вещи, продукты, медикаменты и другие вещи, необходимые для жизни в полевых условиях.

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В Копейске Челябинской области волонтеры объявили срочный сбор необходимых вещей для десяти бойцов передовой. Об этом сообщили в соцсетях. «Вчера получили очень срочную заявку на 10 человек. Сбор до завтра. Мы должны успеть», — говорится в сообществе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск Южный Урал» в соцсети «ВКонтакте». В список попали калорийные продукты питания (сало, сгущенка, шоколад), кофе и сигареты, противовирусные лекарственные средства и инструменты (пила, топор, гвозди, трубы, пленка и изоляционные материалы). Кроме того, военным нужны мужские трусы, подтяжки, термобелье, рабочие перчатки, скотч и зажигалки. Жители Копейска на постоянной основе формируют посылки для военнослужащих по поступающим от них заявкам. Это теплые вещи, продукты, медикаменты и другие вещи, необходимые для жизни в полевых условиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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