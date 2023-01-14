В Копейске собирают срочную заявку для 10 бойцов передовой

Волонтеры намерены собрать посылку за двое суток Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Копейске Челябинской области волонтеры объявили срочный сбор необходимых вещей для десяти бойцов передовой. Об этом сообщили в соцсетях.

«Вчера получили очень срочную заявку на 10 человек. Сбор до завтра. Мы должны успеть», — говорится в сообществе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск Южный Урал» в соцсети «ВКонтакте».

В список попали калорийные продукты питания (сало, сгущенка, шоколад), кофе и сигареты, противовирусные лекарственные средства и инструменты (пила, топор, гвозди, трубы, пленка и изоляционные материалы). Кроме того, военным нужны мужские трусы, подтяжки, термобелье, рабочие перчатки, скотч и зажигалки.

Жители Копейска на постоянной основе формируют посылки для военнослужащих по поступающим от них заявкам. Это теплые вещи, продукты, медикаменты и другие вещи, необходимые для жизни в полевых условиях.