В Копейске собирают срочную заявку для 10 бойцов передовой

В Копейске Челябинской области волонтеры объявили срочный сбор необходимых вещей для десяти бойцов передовой. Об этом сообщили в соцсетях.
«Вчера получили очень срочную заявку на 10 человек. Сбор до завтра. Мы должны успеть», — говорится в сообществе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск Южный Урал» в соцсети «ВКонтакте».
В список попали калорийные продукты питания (сало, сгущенка, шоколад), кофе и сигареты, противовирусные лекарственные средства и инструменты (пила, топор, гвозди, трубы, пленка и изоляционные материалы). Кроме того, военным нужны мужские трусы, подтяжки, термобелье, рабочие перчатки, скотч и зажигалки.
Жители Копейска на постоянной основе формируют посылки для военнослужащих по поступающим от них заявкам. Это теплые вещи, продукты, медикаменты и другие вещи, необходимые для жизни в полевых условиях.
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