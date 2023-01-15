Екатеринбуржцы встали в восьмибалльные пробки. Скрин

16 января 2023 в 08:53 Размер текста - 17 +

Утром 16 января екатеринбуржцы встали в пробки Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге в первый рабочий день недели образовались восьмибалльные пробки. Также в городе произошло два ДТП, следует из информации сервиса «Яндекс. Карты». Сложная дорожная ситуация наблюдается на всех ключевых улицах Екатеринбурга, а на Восточной от Малышева до Ткачей, в переулке Базовом, на участках Гурзуфской и Репина, на Белинского от станции Ботанической до Щорса пробки оцениваются на 10 баллов. Из-за этого выросла стоимость такси, но не настолько сильно, как в период аномальных холодов. Поездка из Пионерского микрорайона на площадь 1905 года, протяженностью два километра, обойдется пассажирам в 250 рублей, в то время в период без пробок стоимость составляет около 120 рублей. Сложная дорожная ситуация в Екатеринбурге наблюдалась и в период аномальных холодов. С 9 января в регионе столбик термометра опускался до -40 градусов. Согласно сервису, в городе произошли две аварии Скрин "Яндекс. Карты"

В Екатеринбурге в первый рабочий день недели образовались восьмибалльные пробки. Также в городе произошло два ДТП, следует из информации сервиса «Яндекс. Карты». Сложная дорожная ситуация наблюдается на всех ключевых улицах Екатеринбурга, а на Восточной от Малышева до Ткачей, в переулке Базовом, на участках Гурзуфской и Репина, на Белинского от станции Ботанической до Щорса пробки оцениваются на 10 баллов. Из-за этого выросла стоимость такси, но не настолько сильно, как в период аномальных холодов. Поездка из Пионерского микрорайона на площадь 1905 года, протяженностью два километра, обойдется пассажирам в 250 рублей, в то время в период без пробок стоимость составляет около 120 рублей. Сложная дорожная ситуация в Екатеринбурге наблюдалась и в период аномальных холодов. С 9 января в регионе столбик термометра опускался до -40 градусов.