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Екатеринбуржцы встали в восьмибалльные пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Пробки. Челябинск, пробка, снегопад, затрудненное движение, лица ленина
Утром 16 января екатеринбуржцы встали в пробки

В Екатеринбурге в первый рабочий день недели образовались восьмибалльные пробки. Также в городе произошло два ДТП, следует из информации сервиса «Яндекс. Карты».

Сложная дорожная ситуация наблюдается на всех ключевых улицах Екатеринбурга, а на Восточной от Малышева до Ткачей, в переулке Базовом, на участках Гурзуфской и Репина, на Белинского от станции Ботанической до Щорса пробки оцениваются на 10 баллов.

Из-за этого выросла стоимость такси, но не настолько сильно, как в период аномальных холодов. Поездка из Пионерского микрорайона на площадь 1905 года, протяженностью два километра, обойдется пассажирам в 250 рублей, в то время в период без пробок стоимость составляет около 120 рублей.

 Сложная дорожная ситуация в Екатеринбурге наблюдалась и в период аномальных холодов. С 9 января в регионе столбик термометра опускался до -40 градусов.

Также
Согласно сервису, в городе произошли две аварии
Скрин "Яндекс. Карты"

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В Екатеринбурге в первый рабочий день недели образовались восьмибалльные пробки. Также в городе произошло два ДТП, следует из информации сервиса «Яндекс. Карты». Сложная дорожная ситуация наблюдается на всех ключевых улицах Екатеринбурга, а на Восточной от Малышева до Ткачей, в переулке Базовом, на участках Гурзуфской и Репина, на Белинского от станции Ботанической до Щорса пробки оцениваются на 10 баллов. Из-за этого выросла стоимость такси, но не настолько сильно, как в период аномальных холодов. Поездка из Пионерского микрорайона на площадь 1905 года, протяженностью два километра, обойдется пассажирам в 250 рублей, в то время в период без пробок стоимость составляет около 120 рублей.  Сложная дорожная ситуация в Екатеринбурге наблюдалась и в период аномальных холодов. С 9 января в регионе столбик термометра опускался до -40 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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