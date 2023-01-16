Житель ХМАО получил реальный срок за шутку о бомбе

Обвиняемый уже неоднократно привлекался к ответственности Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Нижневартовска (ХМАО) получил восемь месяцев лишения свободы за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МВД по ХМАО.

«В апреле 2022 года, находясь по месту жительства, злоумышленник позвонил на номер экстренных служб и сообщил о якобы существующей угрозе в собственном доме. При проверке сведения не подтвердились. Предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено. Как выяснилось, звонивший был пьян, а в экстренные службы обратился, чтобы пошутить», — сообщили в ведомстве

Также в полиции сообщили, что обвиняемый неоднократно привлекался за административные правонарушения. Учитывая степень тяжести совершенного деяния и учитывая характеристику югорчанина, суд вынес ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что уральский школьник устроил переполох с лжеминированиями в ХМАО. 16-летний подросток из Свердловской области на протяжении нескольких дней «минировал» ряд учебных заведений и больницу в Нефтеюганске.