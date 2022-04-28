Уральский школьник устроил переполох с лжеминированиями в ХМАО

28 апреля 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Правоохранительным органам приходилось каждый раз отрабатывать сообщения о лжеминировании в Нефтеюганске Фото: Сергей Русанов © URA.RU 16-летний подросток из Свердловской области в декабре 2021 года на протяжении нескольких дней лжеминировал ряд учебных заведений и больницу в Нефтеюганске. Причем на телефонный терроризм его толкнул конфликт с приятелем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена личность гражданина, который оставлял данные ложные сообщения. Им оказался житель г. Березовский Свердловской области 2006 года рождения. В признательных показаниях юноша пояснил, что у него возник конфликт с другом, проживающим в Нефтеюганске. Отомстить подозреваемый решил с помощью ложных сообщений о минировании. В качестве объектов он выбрал здания социальной инфраструктуры, располагающиеся в родном городе обидчика», — сообщили в пресс-службе полиции Югры. Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание предусмотренное статьей предполагает лишение свободы сроком до пяти лет. Прежде телефонный хулиган к уголовной ответственности не привлекался. В полиции Югры заявили, что современные технические средства позволяют устанавливать телефонных террористов в кратчайшие сроки. Сообщения об угрозе взрыва появились 16 декабря, их опубликовали в мессенджерах. Из-за анонимных заявлений о минировании в Нефтеюганске эвакуировали три школы. Возле образовательных учреждений дежурила полиция. На следующий день ситуация повторилась в еще двух школах, университете, колледже и больнице. В администрации города рассказали об активной кибератаке. Силовики 18 декабря получили информацию о минировании девяти объектов. После проверки не было обнаружено подозрительных предметов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

16-летний подросток из Свердловской области в декабре 2021 года на протяжении нескольких дней лжеминировал ряд учебных заведений и больницу в Нефтеюганске. Причем на телефонный терроризм его толкнул конфликт с приятелем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена личность гражданина, который оставлял данные ложные сообщения. Им оказался житель г. Березовский Свердловской области 2006 года рождения. В признательных показаниях юноша пояснил, что у него возник конфликт с другом, проживающим в Нефтеюганске. Отомстить подозреваемый решил с помощью ложных сообщений о минировании. В качестве объектов он выбрал здания социальной инфраструктуры, располагающиеся в родном городе обидчика», — сообщили в пресс-службе полиции Югры. Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание предусмотренное статьей предполагает лишение свободы сроком до пяти лет. Прежде телефонный хулиган к уголовной ответственности не привлекался. В полиции Югры заявили, что современные технические средства позволяют устанавливать телефонных террористов в кратчайшие сроки. Сообщения об угрозе взрыва появились 16 декабря, их опубликовали в мессенджерах. Из-за анонимных заявлений о минировании в Нефтеюганске эвакуировали три школы. Возле образовательных учреждений дежурила полиция. На следующий день ситуация повторилась в еще двух школах, университете, колледже и больнице. В администрации города рассказали об активной кибератаке. Силовики 18 декабря получили информацию о минировании девяти объектов. После проверки не было обнаружено подозрительных предметов.