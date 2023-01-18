Путин рассказал о трудностях своих родителей в блокадном Ленинграде

Путин заявил, что во время блокады Ленинграда у его мамы украли карточки для хлеба

18 января 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Во время блокады Ленинграда у Марии Путиной украли карточки для хлеба, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU У мамы президента России Владимира Путина Марии украли карточки на еду во время блокады Ленинграда. Об этом заявил сам президент РФ. «У моей мамы однажды карточки украли. Подошла получать хлеб, кто-то ударил по руке, выхватил и убежал», — рассказал Путин во время осмотра выставки, посвященной жизни Ленинграда во время блокады. Его слова приводит официальный telegram-канал Кремля . Во время Великой Отечественной Войны нацистская Германия ввела блокаду вокруг Ленинграда. Единственный способ покинуть город был через Ладожское озеро зимой. Германия знала об этом пути и ввела ежедневные обстрелы. Блокада продлилась 2 года 5 месяцев и 20 дней. Из-за голода умерло 640 тысяч граждан СССР.

У мамы президента России Владимира Путина Марии украли карточки на еду во время блокады Ленинграда. Об этом заявил сам президент РФ. «У моей мамы однажды карточки украли. Подошла получать хлеб, кто-то ударил по руке, выхватил и убежал», — рассказал Путин во время осмотра выставки, посвященной жизни Ленинграда во время блокады. Его слова приводит официальный telegram-канал Кремля. Во время Великой Отечественной Войны нацистская Германия ввела блокаду вокруг Ленинграда. Единственный способ покинуть город был через Ладожское озеро зимой. Германия знала об этом пути и ввела ежедневные обстрелы. Блокада продлилась 2 года 5 месяцев и 20 дней. Из-за голода умерло 640 тысяч граждан СССР.