Путин рассказал о трудностях своих родителей в блокадном Ленинграде

У мамы президента России Владимира Путина Марии украли карточки на еду во время блокады Ленинграда. Об этом заявил сам президент РФ.
«У моей мамы однажды карточки украли. Подошла получать хлеб, кто-то ударил по руке, выхватил и убежал», — рассказал Путин во время осмотра выставки, посвященной жизни Ленинграда во время блокады. Его слова приводит официальный telegram-канал Кремля.
Во время Великой Отечественной Войны нацистская Германия ввела блокаду вокруг Ленинграда. Единственный способ покинуть город был через Ладожское озеро зимой. Германия знала об этом пути и ввела ежедневные обстрелы. Блокада продлилась 2 года 5 месяцев и 20 дней. Из-за голода умерло 640 тысяч граждан СССР.
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У мамы президента России Владимира Путина Марии украли карточки на еду во время блокады Ленинграда. Об этом заявил сам президент РФ. «У моей мамы однажды карточки украли. Подошла получать хлеб, кто-то ударил по руке, выхватил и убежал», — рассказал Путин во время осмотра выставки, посвященной жизни Ленинграда во время блокады. Его слова приводит официальный telegram-канал Кремля. Во время Великой Отечественной Войны нацистская Германия ввела блокаду вокруг Ленинграда. Единственный способ покинуть город был через Ладожское озеро зимой. Германия знала об этом пути и ввела ежедневные обстрелы. Блокада продлилась 2 года 5 месяцев и 20 дней. Из-за голода умерло 640 тысяч граждан СССР.