Тюменец незаконно вырубил деревья, чтобы построить баню

«Черный лесоруб» срубил 17 сосен на территории Тюменской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель Вагайского района Тюменской области отправится в суд за незаконную рубку деревьев, из которых он планировал построить баню. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Размер ущерба прокурор оценил как крупный.

«В октябре 2022 года обвиняемый, не имея разрешительных документов на заготовку древесины, бензопилой спилил на территории Шестовского сельского поселения Вагайского района 17 деревьев породы сосна. Из них обвиняемый намеревался построить баню для своей семьи», — говорится в сообщении.

«Черный лесоруб» причинил лесному фонду России материальный ущерб свыше 150 тыс. рублей. Прокуратура района намерена взыскать этот ущерб с обвиняемого.

Ранее URA.RU рассказало о том, как тюменец вырубил несколько деревьев, мешавших его автомобилю. А до этого под суд отправился житель области, который вырубил в республике Алтай деревьев на 300 млн рублей.