18 января 2023

Жителей Кургана удивила лестница без выхода на Некрасовском мосту. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, автомобили, машины, некрасовский мост
В мэрии объяснили, что технологические спуски на мосту предназначены только для персонала Фото:

Жителей Кургана удивило, что тротуар на обновленном Некрасовском путепроводе отделен от спуска к улице Омской. Об этом они сообщили в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган». В пресс-службе мэрии URA.RU объяснили, что горожане обсуждают технологические спуски.

«Некрасовский мост вроде сдан. Спуски с моста тоже сделаны. Но чтобы с него спуститься нужно прыгать через ограждение. Наверное это так по проекту предусмотрено», — указано в посте, размещенном в группе.

В пресс-службе мэрии Кургана объяснили, что такие спуски предназначены только для определенных специалистов. «Это технологические спуски, которые предназначены для обслуживания путепровода. Подниматься и спускаться по данным лестницам может только технический персонал, рабочие, которые обслуживают путепровод. Для граждан они закрыты, находиться на них запрещено», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Представители мэрии добавили, что горожане должны пользоваться по пешеходным дорожкам со стороны улиц Пролетарская и пр. Машиностроителей. Некоторые горожане предположили, что кто-то может не понять, для чего этот спуск, и попробует перелезть через забор.

Некрасовский путепровод отремонтировали в декабре. Сначала его открыли для автомобилистов, потом для пешеходов. Несмотря на это горожане с риском для жизни продолжали ходить по мосту в период его закрытия для пешеходов.

Горожан удивило то, что к технологическим спускам нельзя подойти
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Пользователь Александр Карпов предположил, как можно попасть к технологическому спуску
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Жителей Кургана удивило, что тротуар на обновленном Некрасовском путепроводе отделен от спуска к улице Омской. Об этом они сообщили в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган». В пресс-службе мэрии URA.RU объяснили, что горожане обсуждают технологические спуски. «Некрасовский мост вроде сдан. Спуски с моста тоже сделаны. Но чтобы с него спуститься нужно прыгать через ограждение. Наверное это так по проекту предусмотрено», — указано в посте, размещенном в группе. В пресс-службе мэрии Кургана объяснили, что такие спуски предназначены только для определенных специалистов. «Это технологические спуски, которые предназначены для обслуживания путепровода. Подниматься и спускаться по данным лестницам может только технический персонал, рабочие, которые обслуживают путепровод. Для граждан они закрыты, находиться на них запрещено», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Представители мэрии добавили, что горожане должны пользоваться по пешеходным дорожкам со стороны улиц Пролетарская и пр. Машиностроителей. Некоторые горожане предположили, что кто-то может не понять, для чего этот спуск, и попробует перелезть через забор. Некрасовский путепровод отремонтировали в декабре. Сначала его открыли для автомобилистов, потом для пешеходов. Несмотря на это горожане с риском для жизни продолжали ходить по мосту в период его закрытия для пешеходов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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