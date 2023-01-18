В мэрии объяснили, что технологические спуски на мосту предназначены только для персонала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Кургана удивило, что тротуар на обновленном Некрасовском путепроводе отделен от спуска к улице Омской. Об этом они сообщили в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган». В пресс-службе мэрии URA.RU объяснили, что горожане обсуждают технологические спуски.

«Некрасовский мост вроде сдан. Спуски с моста тоже сделаны. Но чтобы с него спуститься нужно прыгать через ограждение. Наверное это так по проекту предусмотрено», — указано в посте, размещенном в группе.

В пресс-службе мэрии Кургана объяснили, что такие спуски предназначены только для определенных специалистов. «Это технологические спуски, которые предназначены для обслуживания путепровода. Подниматься и спускаться по данным лестницам может только технический персонал, рабочие, которые обслуживают путепровод. Для граждан они закрыты, находиться на них запрещено», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Представители мэрии добавили, что горожане должны пользоваться по пешеходным дорожкам со стороны улиц Пролетарская и пр. Машиностроителей. Некоторые горожане предположили, что кто-то может не понять, для чего этот спуск, и попробует перелезть через забор.

Некрасовский путепровод отремонтировали в декабре. Сначала его открыли для автомобилистов, потом для пешеходов. Несмотря на это горожане с риском для жизни продолжали ходить по мосту в период его закрытия для пешеходов.

Горожан удивило то, что к технологическим спускам нельзя подойти Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган»

Пользователь Александр Карпов предположил, как можно попасть к технологическому спуску Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган»