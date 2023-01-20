Курганец по поддельным документам устроился в филиал «РЖД»

Жителя Кургана приговорили к лишению свободы сроком на полгода за то, что он устроился на должность электромонтера в филиал «РЖД» по поддельному аттестату о среднем образовании. Решение опубликовано на сайте Курганского городского суда.
«Подсудимый, заведомо зная, что находящийся у него аттестат и приложение к нему являются поддельными, с целью трудоустройства и подтверждения соответствующего уровня образования незаконно предоставил в отдел кадров Курганской дистанции электроснабжения — структурное подразделение Южно—Уральской дирекции по энергообеспечению — структурного подразделения Трансэнерго — филиала ОАО „РЖД“ заведомо поддельный официальный документ, что предоставило ему право работать на должности электромонтера», — указано на сайте суда.
Мужчина проработал электромонтером в компании с 2012-го года, поддельный документ смогли распознать только по форме печати. На судебном заседании курганец согласился с предъявленным ему обвинением и полностью признал свою вину. Приговор вынесли без проведения судебного разбирательства, он уже вступил в законную силу.
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