Курганец по поддельным документам устроился в филиал «РЖД»

21 января 2023 в 07:19 Размер текста - 17 +

Курганец предоставил работодателю поддельный аттестат о среднем образовании Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителя Кургана приговорили к лишению свободы сроком на полгода за то, что он устроился на должность электромонтера в филиал «РЖД» по поддельному аттестату о среднем образовании. Решение опубликовано на сайте Курганского городского суда. «Подсудимый, заведомо зная, что находящийся у него аттестат и приложение к нему являются поддельными, с целью трудоустройства и подтверждения соответствующего уровня образования незаконно предоставил в отдел кадров Курганской дистанции электроснабжения — структурное подразделение Южно—Уральской дирекции по энергообеспечению — структурного подразделения Трансэнерго — филиала ОАО „РЖД“ заведомо поддельный официальный документ, что предоставило ему право работать на должности электромонтера», — указано на сайте суда. Мужчина проработал электромонтером в компании с 2012-го года, поддельный документ смогли распознать только по форме печати. На судебном заседании курганец согласился с предъявленным ему обвинением и полностью признал свою вину. Приговор вынесли без проведения судебного разбирательства, он уже вступил в законную силу.

Жителя Кургана приговорили к лишению свободы сроком на полгода за то, что он устроился на должность электромонтера в филиал «РЖД» по поддельному аттестату о среднем образовании. Решение опубликовано на сайте Курганского городского суда. «Подсудимый, заведомо зная, что находящийся у него аттестат и приложение к нему являются поддельными, с целью трудоустройства и подтверждения соответствующего уровня образования незаконно предоставил в отдел кадров Курганской дистанции электроснабжения — структурное подразделение Южно—Уральской дирекции по энергообеспечению — структурного подразделения Трансэнерго — филиала ОАО „РЖД“ заведомо поддельный официальный документ, что предоставило ему право работать на должности электромонтера», — указано на сайте суда. Мужчина проработал электромонтером в компании с 2012-го года, поддельный документ смогли распознать только по форме печати. На судебном заседании курганец согласился с предъявленным ему обвинением и полностью признал свою вину. Приговор вынесли без проведения судебного разбирательства, он уже вступил в законную силу.