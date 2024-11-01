Минобороны подтвердило «удар возмездия», экстренное обращение Белоусова: главное о СВО на Украине 1 ноября

Минобороны РФ подтвердило недавний удар по Генштабу ВСУ в Киеве

01 ноября 2024 в 21:47 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ подтвердило недавний удар беспилотниками «Герань» по Генштабу ВСУ в Киеве (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На этой неделе солдаты ВС РФ поразили центр управления беспилотниками Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве. Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров называл эту атаку «ударом возмездия». Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU. «Удар возмездия» подтвержден Предыстория Утром 30 октября на Украине заявили о попадании в здание Генштаба ВСУ в Киеве при помощи нескольких БПЛА «Герань». В этот же день глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что данная атака по центру управления беспилотниками при украинском Генштабе является «ударом возмездия» за происшествие в чеченском городе Гудермес. Тогда, 29 октября, произошла атака неопознанного БПЛА на Российский университет спецназа (РУС) после чего здание загорелось. Подтвердили в Минобороны Уже 1 ноября в своей еженедельной сбойке Минобороны РФ подтвердило удар по Генштабу в Киеве. В ведомстве отметили, что были поражены: центр управления беспилотными системами генерального штаба ВСУ, цеха производства и места хранения ударных беспилотников, склады боеприпасов, базы горючего. Кроме того, были атакованы места размещения украинских военных и иностранных наемников. Обращение Белоусова к военным Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 40 отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с успешным выполнением боевых задач в населенных пунктах Шахтерское и Новоукраинка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там также уточнили, что за сутки ВС РФ расширили контроль на донецкой территории, освободив три населенных пункта: Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское. По словам министра, за проявленный героизм и успешное выполнение боевых задач более 1000 военнослужащих бригады были награждены государственными наградами, а трое из них получили звание Героя Российской Федерации. Белоусов также выразил благодарность всему личному составу за верность воинской присяге и выразил уверенность в дальнейшем исполнении ими своего воинского долга. 15 километров от Киева Младший сержант 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Артем Королев поделился с журналистами воспоминаниями о начале спецоперации на Украине. Он рассказал, что его подразделение остановилось на расстоянии 15 километров от Киева. Тогда он получил свою первую награду, сказал солдат. Королев также упомянул о поддержке местных жителей, которая помогла его подразделению в продвижении. Удары по РФ за ночь В ночь на 1 ноября российские системы противовоздушной обороны сбили 88 беспилотников ВСУ, атаковавших шесть регионов России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, указав, что в дневное время было уничтожено 67 дронов, а ночью — 21. Кроме того, в Башкортостане три беспилотника нацелились на объекты топливно-энергетического комплекса: один из них упал на территории завода, повредив стекла, тогда как два других приземлились в промышленной зоне, не причинив вреда людям. ПВО также успешно отразили атаки дронов над другими регионами, включая Курскую и Орловскую области, Азовское море и Крым. Обстановка в Курской области Российские военные взяли под контроль дамбу в Курской области, рассказал старший офицер управления бригады ВДВ с позывным Зима. Об этом он рассказал журналистам РИА Новости. Также в этот день стало известно о пропаже депутата Госсобрания Башкортостана Алексей Локотченко, участвующего в спецоперации на Украине по контракту. Об этом писали «Осторожно новости», со ссылкой на помощницу депутата. Спустя время сам депутат вышел на связь и уточнил, что с ним все в порядке. На Украине также вновь высказались о положении ВСУ на курском направлении. Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в разговоре с журналистом Василием Головановым заявил, что украинским войскам вскоре придется уйти из Курской области. Он опасается, что российские военные перенесут боевые действия в Сумскую область Украины, граничащей с Курской. Обстановка в зоне СВО Операторы беспилотников из группировки «Запад» сорвали ночную ротацию подразделения ВСУ в Харьковской области. Передвижение украинских сил пресекли при помощи беспилотников, передает Пятый канал. В это время на донецком направлении российские артиллеристы разгромили опорный пункт ВСУ. Точный удар по нему нанес расчет гаубицы Д-20 группировки войск «Юг». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На этой неделе солдаты ВС РФ поразили центр управления беспилотниками Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве. Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров называл эту атаку «ударом возмездия». Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Утром 30 октября на Украине заявили о попадании в здание Генштаба ВСУ в Киеве при помощи нескольких БПЛА «Герань». В этот же день глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что данная атака по центру управления беспилотниками при украинском Генштабе является «ударом возмездия» за происшествие в чеченском городе Гудермес. Тогда, 29 октября, произошла атака неопознанного БПЛА на Российский университет спецназа (РУС) после чего здание загорелось. Уже 1 ноября в своей еженедельной сбойке Минобороны РФ подтвердило удар по Генштабу в Киеве. В ведомстве отметили, что были поражены: центр управления беспилотными системами генерального штаба ВСУ, цеха производства и места хранения ударных беспилотников, склады боеприпасов, базы горючего. Кроме того, были атакованы места размещения украинских военных и иностранных наемников. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 40 отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с успешным выполнением боевых задач в населенных пунктах Шахтерское и Новоукраинка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там также уточнили, что за сутки ВС РФ расширили контроль на донецкой территории, освободив три населенных пункта: Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское. По словам министра, за проявленный героизм и успешное выполнение боевых задач более 1000 военнослужащих бригады были награждены государственными наградами, а трое из них получили звание Героя Российской Федерации. Белоусов также выразил благодарность всему личному составу за верность воинской присяге и выразил уверенность в дальнейшем исполнении ими своего воинского долга. Младший сержант 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Артем Королев поделился с журналистами воспоминаниями о начале спецоперации на Украине. Он рассказал, что его подразделение остановилось на расстоянии 15 километров от Киева. Тогда он получил свою первую награду, сказал солдат. Королев также упомянул о поддержке местных жителей, которая помогла его подразделению в продвижении. В ночь на 1 ноября российские системы противовоздушной обороны сбили 88 беспилотников ВСУ, атаковавших шесть регионов России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, указав, что в дневное время было уничтожено 67 дронов, а ночью — 21. Кроме того, в Башкортостане три беспилотника нацелились на объекты топливно-энергетического комплекса: один из них упал на территории завода, повредив стекла, тогда как два других приземлились в промышленной зоне, не причинив вреда людям. ПВО также успешно отразили атаки дронов над другими регионами, включая Курскую и Орловскую области, Азовское море и Крым. Российские военные взяли под контроль дамбу в Курской области, рассказал старший офицер управления бригады ВДВ с позывным Зима. Об этом он рассказал журналистам РИА Новости. Также в этот день стало известно о пропаже депутата Госсобрания Башкортостана Алексей Локотченко, участвующего в спецоперации на Украине по контракту. Об этом писали «Осторожно новости», со ссылкой на помощницу депутата. Спустя время сам депутат вышел на связь и уточнил, что с ним все в порядке. На Украине также вновь высказались о положении ВСУ на курском направлении. Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в разговоре с журналистом Василием Головановым заявил, что украинским войскам вскоре придется уйти из Курской области. Он опасается, что российские военные перенесут боевые действия в Сумскую область Украины, граничащей с Курской. Операторы беспилотников из группировки «Запад» сорвали ночную ротацию подразделения ВСУ в Харьковской области. Передвижение украинских сил пресекли при помощи беспилотников, передает Пятый канал. В это время на донецком направлении российские артиллеристы разгромили опорный пункт ВСУ. Точный удар по нему нанес расчет гаубицы Д-20 группировки войск «Юг».