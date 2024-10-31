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01:11
США просили Зеленского записать особое видеообращение перед началом СВО
00:49
Пермского подростка со шрамом ищут в городе вторую неделю. Фото
00:44
Минобороны раскрыло детали массовой атаки БПЛА по России вечером 31 октября
Ключевое звено «Единой России» ждет реформа
00:41
Суд приостановил работу по иску Мизулиной к Лебедеву и Дудю*
00:36
В Екатеринбурге перенесут транспортное кольцо из-за краснокнижных кувшинок. Фото
00:32
The Times: США и Южная Корея использовали 110 истребителей у границ КНДР
Правительство снизит тревогу россиян из-за роста цен на продукты
00:27
Пассажиры электрички Екатеринбург-Курган сообщили о задержке в пути почти на час
00:11
Тюменцы за два месяца перевели более 9 миллионов на помощь участникам СВО
00:10
На набережной Камы в Перми открылось здание для клуба моржей и занятий ГТО. Видео
Аудиторы забили тревогу из-за качества питьевой воды в регионах
00:08
РИАН: мужа Елены Блиновской исключили из базы розыска МВД
00:02
Госсекретарь Блинкен: США и Китай обсудили версии о войсках КНДР в России
00:01
Северный стаж в 2024 году: пенсии для мужчин и женщин
На каких маркетплейсах еще можно оплатить товар при получении
31 октября 2024
23:59
В Курганской области просят принять закон о защите женщин от склонения к абортам
23:52
В аэропорту Кольцово встала огромная часовая очередь. Фото
23:48
Новый владелец столичного пентхауса Дубровского просит снять арест с жилья
Мишустин сбережет зарплаты и накопления россиян
23:45
СК РФ разберется с мигрантами, напавшими на строителей под Петербургом
23:45
У курганского регоператора «Чистый город», несущего убытки, сменились владельцы
23:25
Полиция ворвалась в квартиру с рабочими элитных ресторанов Екатеринбурга. Видео
Предотвращение прорыва ВСУ в Курскую область и освобождение Ясной Поляны: главное об СВО 31 октября
23:24
Водители предупредили о ветре, который сдувает дорожные ограждения в Перми. Фото
23:21
Проект по повышению рождаемости в трех регионах России реформировали
23:05
В России введут ежедневную слежку за ценами на продовольствие
2
В Екатеринбурге раскрыли банду, мешавшую спецслужбам и Минобороны
23:00
Сроки появления в Перми АЗС «Татнефти» затянулись из-за земли
22:57
Курганские автомобилисты пожаловались на рост цен на бензин
22:46
У туристов из ХМАО набирают популярность трендовые туры в Сингапур
Кем заменят мигрантов в ЖКХ и на стройках России
22:44
Под Челябинском из-за столкновения автомобиля с животным пострадали дети. Фото
22:42
Зеленский объяснил, зачем ВСУ атаковали Курскую область
22:32
МЧС: в Прикамье усилится ветер и выпадут интенсивные осадки
Как разобраться в избирательной системе США: что нужно знать о выборах президента 2024
22:32
Юлия Савичева удивила поклонников своим творчеством в стиле поп-рок. Фото
22:17
Три беспилотника атаковали промышленные предприятия в Уфе
22:10
Медведев назвал жесткие условия для мигрантов в России
Сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе «однушку» в ипотеку. Инфографика
22:09
Дуров: Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой
1
22:08
Мосгорсуд продлил до 3 февраля арест пермского блогера Шабутдинова
22:04
По ключевой транспортной артерии в Одесской области нанесен удар
Путин отреагировал на высокие ставки по ипотеке
22:00
Мэр Приуральского района ЯНАО пообещал тысячи рабочих мест в Лабытнанги
1
21:59
У них больше опыта: глава Приуралья Сакал объяснил вовлечение соседней мэрии в дела района
21:54
Трамп даст интервью Карлсону впервые после покушения
Гендиректор АНО «Диалог» опроверг обвинения ФБР в распространении фейков
21:37
В России станет доступнее лекарство от неизлечимой болезни
2
21:30
По делу челябинского VIP-полицейского Мельникова сменился суд
21:29
Ozon отменяет главное преимущество перед другими маркетплейсами
10
Авдеев избавился от активов в России: как живет самый многодетный миллиардер
21:27
«Они с удовольствием»: экс-директор «Тату» прокомментировал возвращение группы на сцену
3
21:22
Задержание членов банды, повышение зарплат: главное в Кургане за 31 октября
21:22
На Ямале станет меньше депутатов и прямых рейсов в Тюмень: события дня
Развитие отношений с КНДР и нервозность Киева: о чем Песков говорил с журналистами
21:20
Тюменцы бесплатно предоставляют свои дома и квартиры беженцам из Курской области
1
21:17
За год спрос на ипотеку упал на треть
2
21:16
Введены временные ограничения на работу аэропорта Уфы
1
Появились слухи об ухудшении состояния Тарасовой: как живет тренер в последнее время и чем болеет
21:07
Итальянский футбольный клуб объяснил, зачем разместил в соцсетях песню «Привет с большого бодуна»
21:07
В Челябинске из окна высотки выпал мужчина
1
20:58
В Тюменской области несколько дней подряд будут закрывать движение по «трассе смерти»
Как Уральский свинокомплекс готовит прорыв в агроэкспорте региона
20:57
Добровольцам СВО заплатят миллион в российском регионе
1
20:49
«Вероломный хорек»: на премьера Словакии ополчились из-за его появления на российском канале
4
20:49
Пермский завод, выпускающий заряды к ракетам, ищет инженеров без опыта работы
1
Кремль — URA.RU: США принимают решения по санкциям в своих интересах
20:48
Курганским больницам не хватает сотен медицинских сестер и фельдшеров
10
20:48
В Нижнем Тагиле спасатели вытащили людей из пожара на сотни «квадратов». Фото
20:46
«Обвал фронта»: военкор объяснил, почему ВСУ стремительно теряют территории в Донбассе
Взрыв газа в Черкесске разрушил часть дома, два человека погибли. Фоторепортаж
20:45
Названы самые комфортные и современные ЖК для жизни в Челябинске. Фото
20:40
В Конституционном суде уточнили правила изъятия коррупционного имущества
20:40
В Конституционном суде рассказали о возможности деприватизации имущества
1
20:39
Пять остросюжетных детективов, которые заставят зрителя поломать голову
20:35
В Тюмени неизвестные прорубили топором Maybach. Фото
5
20:33
Россияне больше не смогут купить пиво 0,5
35
20:32
Экс-министр спорта Дагестана признан террористом
1
20:32
Немецкий политик встретилась со свердловскими депутатами
20:30
В Ноябрьске открыли новый сквер с турниками и баскетбольной площадкой
20:30
Угрозы, деньги, Mercedes: что известно о задержании звезды «Дома-2» из Екатеринбурга
20:28
Адвокат Самарина: КС не ставит точку в национализации «Макфы», ЧЭМК и «Арианта»
1
20:21
ЦБ опроверг покупку биржи в Санкт-Петербурге
20:20
Вице-губернатору Майер предстоит разобраться с проблемами главного спортучреждения ХМАО. Инсайд
4
20:08
«Пусть поют до 80 лет»: экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс порадовалась за дуэт Шнурова и Инстасамки
2
20:03
Европейский лидер приедет на главный российский праздник
7
20:00
Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на яйца
3
20:00
В Тюмени больше автобусов поедут в Европейский микрорайон
19:57
Полпред Жога отреагировал на конфликт в свердловском городе
2
19:53
В России подорожают iPhone
2
19:53
Столичных политологов впечатлил Курган
3
19:50
Названа дата прощания с бывшим тюменским фотокорреспондентом URA.RU Михаилом Каляновым
19:45
Вооруженные нападения и пытки: что известно о жестокой курганской банде «Катайчика»
19:44
Екатеринбуржцев предупредили о большой пробке из-за ДТП в сторону аэропорта. Фото
1
19:41
Автобусы Ямала оснастили искусственным интеллектом
19:40
«Блинчатый» лед обнаружили в Мурманской области. Видео
19:39
На сколько в России подорожало сливочное масло
2
19:36
На ЧМК ликвидировали условный разлив нефти
19:33
Задержавшийся в Тюмени на 14 часов самолет вылетел в Таиланд
1
19:32
Пермским властям не удалось найти перевозчиков на автобусные маршруты
19:32
Мэрия Сургута передумала перекрывать участок дороги на центральной улице
19:30
Курганский комбинат семьи челябинского депутата Филиппова набрал кредитов на полмиллиарда
19:27
Собчак отказалась помогать сыну: в Москве наградили самых стильных звезд
4
19:25
США ввели санкции против четырех предприятий из Екатеринбурга
2
19:24
Ветеран «Вагнера» рассказал о самых страшных проступках внутри ЧВК
1
19:22
«Если бы не Россия, Грузия была бы частью Дагестана»: Шара Буллет жестко ответил бойцу из Грузии
2
19:20
F-16 и системы ПВО NASAMS: Норвегия передаст Украине пакет помощи на 500 млн долларов
19:12
Украина применяет американские «Свитчблейды» в зоне спецоперации
1
19:07
Минфин раскрыл, на сколько хватит новых лимитов по семейной ипотеке
1
19:05
Дума пермской Осы повысила ежемесячные премии чиновникам
2
19:03
Украинская энергокомпания попросила США арестовать имущество России
19:03
В Тюмени спекулянты начали продавать сливочное масло по бросовой цене
8
19:00
Компания Алексея Гоцыка лишилась прав на историческое здание в Тобольске
18:50
Лидер курганской ЛДПР Ярушин показал, чем питаются чиновники в правительстве. Фото
14
18:43
Курганец ограбил подростка у магазина
1
18:43
В Челябинске взлетели цены на аренду коттеджей
18:41
Председатель арбитражного суда ХМАО добился рекомендации о продлении срока полномочий
1
18:40
Правнучку Чкалова признали террористкой
3
18:36
Военкор Соколова: Россия и Украина обменялись пленными 30 на 30
18:27
Не только оборона: Силуанов раскрыл, на что правительство потратит 7 триллионов рублей
3
18:26
Сколько нужно зарабатывать в Екатеринбурге для покупки однушки в ипотеку
4
18:24
Россиян пригласили на Ямал увидеть редкое природное явление
1
18:22
В Перми на две недели закроют движение по улице в Мотовилихинском районе. Карта
18:21
«Украли день отпуска»: тюменцы более 14 часов ждут вылета рейса в Таиланд
18:20
Кадырову подарили Lamborghini, но есть нюанс
6
18:17
На Ямале ожидаются неблагоприятные погодные явления
18:10
Мишустин взялся за особое поручение Путина по ветеранам СВО
18:10
Пресняков-младший раскрыл секрет крепкого брака с Подольской
4
18:09
У военкора «Тринадцатого» ухудшилось здоровье в СИЗО
1
18:06
«Крупнейшие приобретения»: NYT оценила успехи России на СВО за октябрь
1
18:05
На опекуншу, обвиняемую в убийстве Далера Бобиева, дадут показания 40 свидетелей
18:03
Свердловчанин заживо сгорел в собственной квартире. Фото
1
18:01
Претензии прокуратуры Перми к директору музея PERMM касаются работы ее мужа
18:00
Депутата Тюменской областной думы наградили грамотой Заксобрания ЯНАО. Фото
1
17:56
Правительство уменьшит налоги для одной категории бизнеса
17:55
Стало известно, сколько Европа заработала на замороженных активах РФ
3
17:55
Аналитики рассказали, как изменились цены на загородную недвижимость под Москвой за год
17:55
В Подмосковье подешевел один вид недвижимости
17:54
Ямальские спасатели будут дежурить на переправе после ее закрытия
17:51
Пермский экс-мэр Кабанов назвал причину своего ухода
17:49
Хамство и цифровизация: причины массового исхода врачей из больницы Первоуральска
7
17:35
Wildberries определил самые популярные заказы у жителей ХМАО осенью
17:34
Пермское управление Следкома РФ отметило заслуги корреспондента URA.RU
17:34
Умер участник легендарной группы «Крематорий»
2
17:30
В Кургане повышают цену на проезд, чтобы удержать любимого перевозчика. Инсайд
10
17:26
Швейцария начала отправлять украинских беженцев домой
4
17:23
Тюменская мэрия утвердила график работы автобусов в праздничные выходные дни
17:23
Курганец получил срок за убийство знакомого табуретом
17:20
Украинские telegram-каналы выдают корейского актера за пленника ВСУ
17:20
SHAMAN выступит со своими хитами в ХМАО
7
17:18
Миллиардеры переделали советскую достопримечательность в центре Екатеринбурга. Фото
1
17:17
В ЯНАО осквернили памятник десантникам
1
17:16
Костюм Пи Дидди или квадробера: курганская «Русская Барби» обсудила образы на Хэллоуин
6
17:14
В Пермском крае Россельхознадзор обнаружил две тонны фарша из неизвестного мяса
17:12
Экс-инженеру УВЗ, передавшему чертежи украинским спецслужбам, готовят суровый приговор
4
17:11
В Челябинске отключат светофоры на перекрестках, где изменится схема движения
17:07
Жительница Ноябрьска представит регион на всероссийском конкурсе «Народный участковый — 2024»
17:06
Теодор Курентзис в Перми бесплатно покажет, как репетирует с оркестром
17:01
В центре Екатеринбурга раздадут 1000 шанег, а Олешко прочитает сказки. Афиша
17:00
Мэр из ХМАО разрушил интригу на своих перевыборах. Видео
16:59
Сотрудники МЧС в Тюмени спасли мужчину, который сидел на краю балкона. Фото
16:59
Олимпийского чемпиона Поветкина отстранили из-за допинга
3
16:58
В Челябинске резко выросли продажи внедорожников и кроссоверов. Скрин
16:58
Финляндия предъявила россиянину Петровскому обвинения в военных преступлениях
1
16:51
Задержанная звезда «Дома-2» Шевцова попадалась на краже в Екатеринбурге
16:50
Пьяная рецидивистка из Миасса избила полицейских комендатуры, охранявших ее мужа
2
16:46
Среди тюменцев на аниме-фестивале разыграют один миллион рублей
16:45
В Челябинске отменен приговор экс-замминистра Бахаеву, осужденному за коррупцию
16:44
Экономист рассказал, кто может рассчитывать на увеличенную пенсию после 80 лет
3
16:43
МИД РФ выступило против «ничьей» в конфликте с Украиной
15
16:42
Зеленский предупредил об ударе, который готовит ему Запад
4
16:42
Мэр Тюмени признал влияние мигрантов на уровень населения города
7
16:37
Три дома сгорели в Челябинске из-за растопленной печи
16:35
В ЯНАО усилился тренд на строительство частных домов
16:35
В ЯНАО снизится число депутатов. Инсайд
2
16:34
Канделаки предложила Петросяну работу в Comedy Club
6
16:32
Мэрия Сургута сама привлекла ФСБ для проведения обысков и выемки документов
1
16:31
Свердловчанка отсудила почти миллион у начальства за падение с крыльца
16:30
Число погибших от взрыва газа в Черкесске увеличилось
2
16:29
Правительство ЯНАО поддержит автодорожное строительство многомиллионной субсидией
16:27
В Перми исполнят мечту Александра Пушкина
16:25
Конституционный суд разочаровал экс-хозяев «Макфы», ЧЭМК и «Арианта»
8
16:23
В Екатеринбурге у звезды «Дома-2» забрали элитный Mercedes, а потом задержали
2
16:22
Ямальской молодежи организовали экскурсию на одно из крупнейших в мире месторождений газа
16:21
В ЯНАО выступит известный певец Дмитрий Колдун
1
16:21
Врач опроверг известный миф о пользе бани
6
16:20
Набиуллина пообещала вернуть замороженные российские активы
11
16:19
Аэропорт Самары отменил все рейсы
16:19
В интернете расходится слух о принятии в Чечне закона о кровной мести
1
16:18
Власти Пермского края начали искать подрядчика на продолжение улицы Строителей
16:13
Лидера банды подражателей Тесака* закрыли в СИЗО Екатеринбурга
16:12
Эксперты урбанистики обсудят развитие городов России на федеральном форуме в Тюмени
1
16:12
Mash: в России еще сильнее взлетят цены на яйца
35
16:11
Дефицит бюджета ХМАО в 2025 году составит 55 миллиардов рублей
16:01
Челябинцам раскрыли, почему гостиницы и рестораны лучше покупать осенью
1
16:01
В Екатеринбурге задержали радикалов, подражающих Тесаку*. Фото
1
16:00
Аналитики объяснили популярность китайских тягачей у российского бизнеса
7
16:00
В курганском округе ищут нового мэра
5
15:59
Женщину с маленькой собачкой не пустили в автобус в Челябинской области
2
15:59
Задержанный за коррупцию челябинский экс-росгвардец пытался оспорить срок в СИЗО
15:59
Появились фото с повреждениями после обстрела Бердянска
3
15:58
В Пермском округе орудует маньяк
15:56
Глава ЯНАО Артюхов удерживает позиции в топе губернаторов России
15:47
«Шизофренический план»: Лавров пришел в бешенство от формулы мира Зеленского
3
15:46
Увидеть зимний Милан и отдохнуть в Ереване: куда жителям ХМАО дешево слетать на Новый год
2
15:45
Администрация Перми планирует реконструировать улицу Островского
1
15:44
В Тюмени построят склад для снега
2
15:43
ВС РФ уничтожили большинство американских дронов в зоне СВО
15:41
Депздрав ХМАО устроил разнос главврачам больниц, где есть проблемы в коллективе
11
15:36
АНО «Диалог» объявила о создании Международной организации по фактчекингу
2
15:35
В Пермском крае продолжились работы по реконструкции Чусовского моста
15:35
Сийярто заговорил по-русски на конференции по евразийской безопасности
15:30
Прокуратура повторно требует отставки мэра Александровска за роман с подчиненным
1
15:27
ВС РФ предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
3
15:27
Прокуратура ЯНАО проверила аварийный дом с замерзающими там жителями
1
15:24
Что такое «котловой» тариф и как он изменит цены на ЖКХ
3
15:21
Экс-глава охраны больницы Миасса ответит в суде за фиктивное трудоустройство. Видео
2
15:21
Лукашенко: генералы ВСУ пытались связаться с Путиным и остановить бои
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15:16
Отремонтированную дорогу в ЯНАО откроют только через месяц. Фото
15:15
Тюменским пенсионерам выделили помещение для плетения сетей на СВО после публикации URA.RU
15:15
В Пермском крае пропал мальчик, который нуждается в медицинской помощи. Фото
15:14
В Магнитогорске не заметили трехбалльное землетрясение
15:11
Девушку задавил погрузчик на складе Wildberries
5
15:10
Миллиардер Авдеев продал все активы в России
14
15:07
Курганские следователи провели обыски у подрядчика после ЧП с обрушением потолка. Фото
15:05
В Тюменской области ожидаются дожди, мокрый снег и резкое похолодание
15:03
Лукашенко рассказал, от кого зависит достижение мира на Украине
15:03
Колокольчики, шишки и арестованный Чиполлино: в Тюмени распродают советские елочные игрушки. Скрин
15:02
В Екатеринбурге навсегда изменят пять автобусных маршрутов
14:56
Умер первый политрук МВД и друг маршала Жукова Алексей Зазулин
2
14:52
Прокурор Московских проверил проблемную стройку курганской школы. Фото
1
14:52
Сотруднику ИК в Липецкой области, откуда сбежали заключенные, вынесли приговор
14:50
Superbjob развеял миф о зумерах в Курганской области
3
14:46
Челябинские безработные переучиваются на дизайнеров и аналитиков данных
14:41
В тюменском аэропорту Рощино на 14 часов задерживается вылет рейса в Таиланд
14:34
Челябинские туристы пережили землетрясение в египетском Шарм-эш-Шейхе
14:34
Мальчик из Лесного, которому собрали десятки миллионов на новые уши, уехал в США
3
14:26
Власти рассказали об изменениях в работе транспорта в Челябинске в ноябре
5
14:26
ФБР обеспокоено уважительными отношениями между Путиным и Трампом
1
14:25
В Челябинске задержали цыганку, наживающуюся на фейковом снятии порчи. Видео
5
14:25
Курганского перевозчика подозревают в выпуске нелегального автобуса
9
14:21
Дмитриевская родительская суббота в 2024 году: как поминать мертвых
1
14:19
Что известно об Александре Орле, возглавившем Коркино после цыганских погромов
4
14:18
ВС РФ освободили Ясную Поляну в ДНР
1
14:17
Конституционный суд отменил сроки давности по антикоррупционным искам
3
14:17
Из Екатеринбурга запустят прямые авиарейсы в Абу-Даби
14:16
Молодая мать из Кургана вела алко-блог, где чокалась с ребенком. Видео
1
14:13
Пермский край накроют снегопады из-за циклона с Финского залива
14:13
В Тюменской области на памятник Ермаку и исторический ров потратят более 130 млн рублей
14:09
«Хочется пожить по-человечески»: любовь и трагедия Анатолия Папанова
9
14:08
Mash: число погибших из-за взрыва газа в Черкесске увеличилось до четырех
14:03
Вахтовик-наркоман из Башкирии попался полиции по пути в ЯНАО
1
14:02
Власти ХМАО доложили министру транспорта о развитии речных перевозок
3
14:00
Песков прокомментировал требования о компенсации российским каналам от Google
13:57
Бывшего топ-менеджера ямальской дочки «Новатэка» лишили акций на полмиллиарда рублей
2
13:57
В Кремле прокомментировали запуск баллистической ракеты КНДР
13:56
Песков: киевский режим проявляет нервозность
1
13:54
Водителей предупредили о резком ухудшении погоды на тюменской трассе
13:53
Туризм процветает: в Челябинске в два раза вырос спрос на бронирование отелей
13:51
Из-за циклона «Мартина» на Курган надвигается сильный ветер
13:45
Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в мэрию Сургута. Инсайд
2
13:44
В ХМАО за месяц взлетели цены на овощи
2
13:43
Жители челябинского села через реку вынуждены добираться до дома по камням. Видео
1
13:40
Тюменцев зовут упаковывать носки и шоколадки на зарплату в 140 тысяч рублей
1
13:37
Уехавший из РФ лидер группы «Сплин» продал загородный дом в Петербурге
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13:33
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