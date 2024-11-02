Российский солдат восемь часов полз к своим после того, как наступил на мину

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Участнику СВО оторвало ногу и он восемь часов полз до российских позиций
Участнику СВО оторвало ногу и он восемь часов полз до российских позиций Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец ВС РФ восемь часов полз до российских позиций, после того как как наступил на противопехотную мину в окрестностях Лисичанска в ЛНР и лишился ноги. Сейчас мужчина использует протез.

«А в октябре 2022 года подписал контракт и отправился в зону спецоперации. Участвовал в боях на лисичанском направлении <...> В ноябре во время штурма наступил на противопехотную мину и ему оторвало ногу. Боец наложил жгут и в течение восьми часов полз к своим», — сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на слова российского военнослужащего. Боец вспоминает, что действовал инстинктивно, сохраняя самообладание и присутствие духа в экстремальной ситуации.

Ему была оказана первая медицинская помощь в подземном полевом госпитале. После чего его транспортировали на автомобиле УАЗ в медицинское учреждение города Луганска.

После инцидента и возвращения домой, боец продолжил адаптацию к жизни с протезом. Он упомянул, что испытывал фантомные боли, которые являются распространенным явлением после ампутаций. «Недели две после этого меня мучили фантомные боли, но я сумел „договориться“ с головой», — заявил солдат.

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Боец ВС РФ восемь часов полз до российских позиций, после того как как наступил на противопехотную мину в окрестностях Лисичанска в ЛНР и лишился ноги. Сейчас мужчина использует протез. «А в октябре 2022 года подписал контракт и отправился в зону спецоперации. Участвовал в боях на лисичанском направлении <...> В ноябре во время штурма наступил на противопехотную мину и ему оторвало ногу. Боец наложил жгут и в течение восьми часов полз к своим», — сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на слова российского военнослужащего. Боец вспоминает, что действовал инстинктивно, сохраняя самообладание и присутствие духа в экстремальной ситуации. Ему была оказана первая медицинская помощь в подземном полевом госпитале. После чего его транспортировали на автомобиле УАЗ в медицинское учреждение города Луганска. После инцидента и возвращения домой, боец продолжил адаптацию к жизни с протезом. Он упомянул, что испытывал фантомные боли, которые являются распространенным явлением после ампутаций. «Недели две после этого меня мучили фантомные боли, но я сумел „договориться“ с головой», — заявил солдат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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