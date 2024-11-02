В Кургане отказались от тюменского ремонта служебной квартиры новому прокурору

Курганская прокуратура расторгла контракт с компанией крупного тюменского застройщика Сергея Ельпина на капитальный ремонт служебной квартиры для нового прокурора области Владислава Московских. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа бывших сотрудников прокуратуры. Ранее работы по обновлению жилья планировали сделать до середины декабря почти за один миллион рублей.
«Контракт расторгли, никакого ремонта компания из Тюмени проводить не будет. Возможно, новый прокурор посчитал, что нет необходимости тратить большие деньги на обновление квартиры», — сообщил источник.
Информация о расторжении контракта подтверждается соглашением между сторонами. В качестве причины отказа указывается утрата потребности в ремонте служебной квартиры. Также отмечается, что между прокуратурой и подрядчиком нет взаимных претензий.
Прокуратурой региона планировался капремонт служебного жилья в трех комнатах, ванной и санузле. При этом в документации указывалось наличие пяти комнат. Начальная цена работ стартовала с 1,2 млн рублей. На аукционе было подано четыре заявки. Компания из Тюмени «ПСТ», которой владеет бизнесмен Сергей Ельпин, предложила наименьшую сумму — 944 тысячи рублей.
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