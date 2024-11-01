Всемирный день мужчин: как поздравить любимого человека 2 ноября

Всемирный день мужчин в 2024 году выпадает на 2 ноября
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Всемирный день мужчин - отличный повод провести с любимым человеком выходной
Всемирный день мужчин - отличный повод провести с любимым человеком выходной Фото:

Ежегодно мужчины и женщины отмечают два гендерных праздника: 23 февраля и 8 марта. Но на самом деле поводов вспомнить о близком человеке намного больше. Например, в начале ноября по всему свету празднуют Всемирный день мужчин. URA.RU рассказывает, что это за праздник, и как поздравить свою вторую половинку. 

Когда празднуют Всемирный день мужчин

Ежегодно день мужчин празднуют в первую субботу ноября. В 2024 году эта дата выпадает на 2 ноября.

Как поздравлять мужчин в праздник

2 ноября — это праздник, который напоминает о том, что мужчины в обществе ценятся не за агрессию и грубую силу. В этот день принято благодарить близких представителей сильного пола за любовь, доброту и понимание, на которые они способны.

На Всемирный день мужчин не обязательно покупать подарки или устраивать грандиозные сюрпризы. Достаточно показать свою любовь и признательность тем, кто находится рядом.

2 ноября женщины могут провести весь день вместе с мужчиной, сходить на мероприятие или в ресторан, или порадовать сильный пол вкусной домашней едой. Если хочется сделать подарок — то подойдет что-нибудь для хобби, которым увлекается мужчина.

Поздравления в стихах

«Вам, мужчинам — храбрым, сильным,

Умным, деловым и стильным,

Верным, искренним, надежным,

Замечательным, роскошным,

Каждому, без исключения,

Посвящаем поздравления.

Искренне желаем счастья,

Чтоб забыли про ненастья,

Успехов в деле и любви

И исполнения мечты!».

«Со Всемирным днем мужчин

Поздравлять всегда приятно!

Сильный пол незаменим,

Вы — важны невероятно!

Заменить никто не сможет

Вашу смелость и любовь,

Желаю, чтобы счастье в жизни

К вам приходило вновь и вновь!».

Поздравления в прозе

Официальные:

«Сегодня отмечается Всемирный день мужчин — праздник, в который мы вспоминаем о лучших качествах сильного пола: уме, доброте, сочувствии и понимании. В этот день, 2 ноября 2024 года, хочется поздравить каждого мужчину. Желаем вам долгой и счастливой жизни, наполненной успехами и новыми свершениями. С праздником!».

«Дорогие мужчины! Поздравляю вас с вашим праздником! В этот день хочется поблагодарить вас за ту доброту и понимание, которое вы дарите нам каждый день. Желаю вам оставаться такими же смелыми, уверенными в себе и целеустремленными. Новых успехов и счастья в жизни!».

Друзьям и коллегам:

«Привет! С Всемирным днем мужчин тебя! Желаю оставаться таким же сильным, смелым, добрым и умным. Здоровья тебе и долгих лет жизни. Пусть каждый день у тебя проходит, как праздник!».

«Коллеги, поздравляю вас с Всемирным днем мужчин. Желаю вам успехов и в карьере, и в личной жизни. Надеюсь, что вы и дальше будете радовать нас своей добротой, силой и целеустремленностью. Пусть все у вас будет хорошо, а каждый день приносит только радость».

Как появился Всемирный день мужчин

Впервые идею праздновать Всемирный день мужчин предложил писатель и журналист Джордж Кинделл. В конце 20 века он выдвинул теорию, согласно которой мужчины ведут себя порой агрессивно из-за влияния тестостерона. И чтобы сильный пол не ассоциировался с агрессией, Кинделл предложил один день в году вспоминать все хорошее, что сделали мужчины.

Членам ООН идея праздника понравилась, и в 2000 году Всемирный день мужчин официально учредили в Вене. Президентом праздника организаторы выбрали бывшего лидера СССР Михаила Горбачева.

В течение шести лет, в первую субботу ноября, организаторы праздника выбирали самых достойных мужчин планеты. Награду получали музыканты Майкл Джексон, Пол Маккартни, и Лучано Паваротти, актеры Морган Фримен, Майкл Дуглас и Ален Делон, а также бывший президент Польши Лех Валенса и Папа римский Иоанн Павел второй.

В 2010 году политики решили, что разделять достойных мужчин и женщин не правильно — и учредили единую Мировую премию для обоих полов. Но идея оказалась не такой популярной, и в итоге премию закрыли. 

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Ежегодно мужчины и женщины отмечают два гендерных праздника: 23 февраля и 8 марта. Но на самом деле поводов вспомнить о близком человеке намного больше. Например, в начале ноября по всему свету празднуют Всемирный день мужчин. URA.RU рассказывает, что это за праздник, и как поздравить свою вторую половинку.  Когда празднуют Всемирный день мужчин Ежегодно день мужчин празднуют в первую субботу ноября. В 2024 году эта дата выпадает на 2 ноября. Как поздравлять мужчин в праздник 2 ноября — это праздник, который напоминает о том, что мужчины в обществе ценятся не за агрессию и грубую силу. В этот день принято благодарить близких представителей сильного пола за любовь, доброту и понимание, на которые они способны. На Всемирный день мужчин не обязательно покупать подарки или устраивать грандиозные сюрпризы. Достаточно показать свою любовь и признательность тем, кто находится рядом. 2 ноября женщины могут провести весь день вместе с мужчиной, сходить на мероприятие или в ресторан, или порадовать сильный пол вкусной домашней едой. Если хочется сделать подарок — то подойдет что-нибудь для хобби, которым увлекается мужчина. Поздравления в стихах «Вам, мужчинам — храбрым, сильным, Умным, деловым и стильным, Верным, искренним, надежным, Замечательным, роскошным, Каждому, без исключения, Посвящаем поздравления. Искренне желаем счастья, Чтоб забыли про ненастья, Успехов в деле и любви И исполнения мечты!». «Со Всемирным днем мужчин Поздравлять всегда приятно! Сильный пол незаменим, Вы — важны невероятно! Заменить никто не сможет Вашу смелость и любовь, Желаю, чтобы счастье в жизни К вам приходило вновь и вновь!». Поздравления в прозе Официальные: «Сегодня отмечается Всемирный день мужчин — праздник, в который мы вспоминаем о лучших качествах сильного пола: уме, доброте, сочувствии и понимании. В этот день, 2 ноября 2024 года, хочется поздравить каждого мужчину. Желаем вам долгой и счастливой жизни, наполненной успехами и новыми свершениями. С праздником!». «Дорогие мужчины! Поздравляю вас с вашим праздником! В этот день хочется поблагодарить вас за ту доброту и понимание, которое вы дарите нам каждый день. Желаю вам оставаться такими же смелыми, уверенными в себе и целеустремленными. Новых успехов и счастья в жизни!». Друзьям и коллегам: «Привет! С Всемирным днем мужчин тебя! Желаю оставаться таким же сильным, смелым, добрым и умным. Здоровья тебе и долгих лет жизни. Пусть каждый день у тебя проходит, как праздник!». «Коллеги, поздравляю вас с Всемирным днем мужчин. Желаю вам успехов и в карьере, и в личной жизни. Надеюсь, что вы и дальше будете радовать нас своей добротой, силой и целеустремленностью. Пусть все у вас будет хорошо, а каждый день приносит только радость». Как появился Всемирный день мужчин Впервые идею праздновать Всемирный день мужчин предложил писатель и журналист Джордж Кинделл. В конце 20 века он выдвинул теорию, согласно которой мужчины ведут себя порой агрессивно из-за влияния тестостерона. И чтобы сильный пол не ассоциировался с агрессией, Кинделл предложил один день в году вспоминать все хорошее, что сделали мужчины. Членам ООН идея праздника понравилась, и в 2000 году Всемирный день мужчин официально учредили в Вене. Президентом праздника организаторы выбрали бывшего лидера СССР Михаила Горбачева. В течение шести лет, в первую субботу ноября, организаторы праздника выбирали самых достойных мужчин планеты. Награду получали музыканты Майкл Джексон, Пол Маккартни, и Лучано Паваротти, актеры Морган Фримен, Майкл Дуглас и Ален Делон, а также бывший президент Польши Лех Валенса и Папа римский Иоанн Павел второй. В 2010 году политики решили, что разделять достойных мужчин и женщин не правильно — и учредили единую Мировую премию для обоих полов. Но идея оказалась не такой популярной, и в итоге премию закрыли. 
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