Всемирный день мужчин: как поздравить любимого человека 2 ноября

Ежегодно мужчины и женщины отмечают два гендерных праздника: 23 февраля и 8 марта. Но на самом деле поводов вспомнить о близком человеке намного больше. Например, в начале ноября по всему свету празднуют Всемирный день мужчин. URA.RU рассказывает, что это за праздник, и как поздравить свою вторую половинку.
Когда празднуют Всемирный день мужчин
Ежегодно день мужчин празднуют в первую субботу ноября. В 2024 году эта дата выпадает на 2 ноября.
Как поздравлять мужчин в праздник
2 ноября — это праздник, который напоминает о том, что мужчины в обществе ценятся не за агрессию и грубую силу. В этот день принято благодарить близких представителей сильного пола за любовь, доброту и понимание, на которые они способны.
На Всемирный день мужчин не обязательно покупать подарки или устраивать грандиозные сюрпризы. Достаточно показать свою любовь и признательность тем, кто находится рядом.
2 ноября женщины могут провести весь день вместе с мужчиной, сходить на мероприятие или в ресторан, или порадовать сильный пол вкусной домашней едой. Если хочется сделать подарок — то подойдет что-нибудь для хобби, которым увлекается мужчина.
Поздравления в стихах
«Вам, мужчинам — храбрым, сильным,
Умным, деловым и стильным,
Верным, искренним, надежным,
Замечательным, роскошным,
Каждому, без исключения,
Посвящаем поздравления.
Искренне желаем счастья,
Чтоб забыли про ненастья,
Успехов в деле и любви
И исполнения мечты!».
«Со Всемирным днем мужчин
Поздравлять всегда приятно!
Сильный пол незаменим,
Вы — важны невероятно!
Заменить никто не сможет
Вашу смелость и любовь,
Желаю, чтобы счастье в жизни
К вам приходило вновь и вновь!».
Поздравления в прозе
Официальные:
«Сегодня отмечается Всемирный день мужчин — праздник, в который мы вспоминаем о лучших качествах сильного пола: уме, доброте, сочувствии и понимании. В этот день, 2 ноября 2024 года, хочется поздравить каждого мужчину. Желаем вам долгой и счастливой жизни, наполненной успехами и новыми свершениями. С праздником!».
«Дорогие мужчины! Поздравляю вас с вашим праздником! В этот день хочется поблагодарить вас за ту доброту и понимание, которое вы дарите нам каждый день. Желаю вам оставаться такими же смелыми, уверенными в себе и целеустремленными. Новых успехов и счастья в жизни!».
Друзьям и коллегам:
«Привет! С Всемирным днем мужчин тебя! Желаю оставаться таким же сильным, смелым, добрым и умным. Здоровья тебе и долгих лет жизни. Пусть каждый день у тебя проходит, как праздник!».
«Коллеги, поздравляю вас с Всемирным днем мужчин. Желаю вам успехов и в карьере, и в личной жизни. Надеюсь, что вы и дальше будете радовать нас своей добротой, силой и целеустремленностью. Пусть все у вас будет хорошо, а каждый день приносит только радость».
Как появился Всемирный день мужчин
Впервые идею праздновать Всемирный день мужчин предложил писатель и журналист Джордж Кинделл. В конце 20 века он выдвинул теорию, согласно которой мужчины ведут себя порой агрессивно из-за влияния тестостерона. И чтобы сильный пол не ассоциировался с агрессией, Кинделл предложил один день в году вспоминать все хорошее, что сделали мужчины.
Членам ООН идея праздника понравилась, и в 2000 году Всемирный день мужчин официально учредили в Вене. Президентом праздника организаторы выбрали бывшего лидера СССР Михаила Горбачева.
В течение шести лет, в первую субботу ноября, организаторы праздника выбирали самых достойных мужчин планеты. Награду получали музыканты Майкл Джексон, Пол Маккартни, и Лучано Паваротти, актеры Морган Фримен, Майкл Дуглас и Ален Делон, а также бывший президент Польши Лех Валенса и Папа римский Иоанн Павел второй.
В 2010 году политики решили, что разделять достойных мужчин и женщин не правильно — и учредили единую Мировую премию для обоих полов. Но идея оказалась не такой популярной, и в итоге премию закрыли.
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