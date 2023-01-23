Глава Евросовета: следующие недели конфликта на Украине будут решающими

23 января 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Следующие недели определят развитие украинского конфликта, заявил Шарль Мишель Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следующие 2-3 недели будут решающими в конфликте на Украине. Об этом заявил Глава Евросовета Шарль Мишель. «Ближайшие недели, две или три, являются решающими… То, что произойдет в 2023 году, и многое из этого зависит от ближайших недель, это то, что определит наше будущее», — заявил Мишель в разговоре с испанской газетой Mundo . Он добавил, что следует усилить военную помощь Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. В январе среди лидеров Европы началось обсуждение поставок танков. Передача немецких машин Leopard-2 из резервов стран Европы сейчас зависит от решения Германии. 23 января министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ФРГ в ближайшее время страна примет решение по этому вопросу. Его слова передает «Федеральная служба новостей». Организация поставок современных танков Вооруженным силам Украины способна превратить Европу в радиоактивное кладбище, передает Daily Mail.

Следующие 2-3 недели будут решающими в конфликте на Украине. Об этом заявил Глава Евросовета Шарль Мишель. «Ближайшие недели, две или три, являются решающими… То, что произойдет в 2023 году, и многое из этого зависит от ближайших недель, это то, что определит наше будущее», — заявил Мишель в разговоре с испанской газетой Mundo. Он добавил, что следует усилить военную помощь Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. В январе среди лидеров Европы началось обсуждение поставок танков. Передача немецких машин Leopard-2 из резервов стран Европы сейчас зависит от решения Германии. 23 января министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ФРГ в ближайшее время страна примет решение по этому вопросу. Его слова передает «Федеральная служба новостей». Организация поставок современных танков Вооруженным силам Украины способна превратить Европу в радиоактивное кладбище, передает Daily Mail.